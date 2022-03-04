Эти два дня станут решающими для Украины - у оккупантов заканчиваются ресурсы для наступления

Войска России / скриншот

Ближайшие несколько дней определят течение войны в Украине. Страна агрессор практически исчерпала все силы для наступления.

Об этом заявил журналист Bellingcat Христо Грозев в совместном эфире украинских каналов, пишет Обозреватель.

Он подчеркнул, что вероятность того, что в НАТО закроют небо над Украиной, составляет не более 30%. В Альянсе отказываются от такой идеи, считая, что это вовлечет их в войну. Однако страна-агрессор практически исчерпала ресурсы наступательной силы. Поэтому следующие несколько дней станут решающими для Украины, считает журналист.

"Можно сделать вывод, что реально резервы у них если и не закончились, то закончатся к воскресенью. Поэтому очень важно, что они будут делать в ближайшие 2 дня… Я очень боюсь, что когда они отчитаются о провалах, то они могут намного усилить поведение в ближайшие часы или дни, понимая, что их ожидает крах", - отметил Грозев.

Он также подчеркнул, что в США готовят новый пакет санкций и это будут такие меры, которых "мы никогда не видели, конкретно даже в отношении президента Путина".

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Ранее Главред писал, что Россия рассчитывала захватить наши территории за три дня. Об этом рассказал председатель парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия.

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