Планы рухнули: Россия рассчитывала захватить Украину за три дня

Арахамия / УНИАН

Россия не ожидала такого сопротивления украинских военных и рассчитывала захватить наши территории за три дня. Об этом рассказал председатель парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия.

Как рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, Российская Федерация, когда планировала операцию принуждения к миру в Украине, рассчитывала, что она будет очень короткой.

"С военной с точки зрения, предварительное планирование (России - ред.) было - 100 погибших с их стороны. Поэтому в первые три дня и помощи военной не шло. Все понимали, что операция будет осуществлена через три дня. И будет российский флаг над Верховной Радой развеваться в Киеве через три дня", - заявил Арахамия.

Михаил Подоляк подчеркнул, что Российская Федерация уже ощущает влияние западных санкций на ее экономику.

"Понятно, что они хотят выйти на какие-то решения. И понятно, что эти решения должны быть уже и в интересах Украины. Потому что они, когда заходили в переговорный процесс, это была одна позиция. Сегодня, с учетом того, как воюет Украина, я бы хотел, чтобы вы это постоянно подчеркивали, что Украина воюет так, как никто не ожидал этого, и западные партнеры. Потому что первые три дня они вообще думали, что нас там не будет уже", - заявил Подоляк.

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Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены такие потери:

личного состава - 9166 человек,

танков ‒ 251 ед,

Боевых бронированных машин - 939,

артиллерийских систем -105,

РСЗО - 50 ед,

средства ПВО - 18 ед,

самолетов - 33 ед (уточняется),

вертолетов - 37 ед,

автомобильной техники - 404 ед,

легкие скоростные катера - 2 ед,

цистерн с ППМ-60,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 3.

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Вторжение России в Украину

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой так называемой "государственности" террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечеником также подписал соглашения о дружбе.

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

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