Во время штурма Запорожской АЭС кадыровцы застрелили несколько сотрудников

Запорожская АЭС / УНИАН

Кадыровцы обстреляли Запорожскую АЭС ночью 4 марта и убили несколько сотрудников станции.

Об этом на брифинге заявил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия.

"Кадыровцы на АЭС убили нескольких работников, контролировавших ядерную безопасность. Мы не можем гарантировать, что в голове этих чеченских боевиков. И Россия тоже не может, кадыровцы могут шантажировать и ее", - заявил он.

Арахамия подчеркнул, что подобное может произойти и на Южноукраинской АЭС.

"Все должны объединиться по этому вопросу. Могут случиться и другие подобные захвата... Далее может случиться Южноукраинская АЭС. Это угроза международного терроризма на ядерных объектах", - добавил он.

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"Мы, когда началась атака на эти объекты, доводили до всего международного мира, что мы не можем... И даже Россия, мы считаем, не может гарантировать, что сейчас в уме у этих чеченских боевиков. Они могут шантажировать потом и Россию и говорить: "давайте независимость Чечне". Фактически конкретные террористические группировки захватили ядерные объекты", - добавил Арахамия.

Обстрел Запорожской АЭС

3 марта оккупационные войска РцФ обстреляли блокпост в Энергодаре и направили в город колонну бронетехники из 100 единиц.

4 марта на Запорожской атомной электростанции вспыхнул пожар. АЭС была обстреляна российскими войсками, которые пытаются ее захватить, но военные ВСУ держат оборону, продолжаются ожесточенные бои.

Министр энергетики Герман Галущенко прокомментировал ситуацию на Запорожской АЭС. По его словам, агрессор хочет уничтожить весь мир, так как в упор обстрелял энергоблоки крупнейшей в Европе атомной станции из танков, градов, другой тяжелой артиллерии, прекрасно понимая катастрофические последствия таких действий.

"Мы стоим на пороге самой масштабной техногенной катастрофы в истории человечества", - сказал Галущенко.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "впервые в истории человечества обстреливают атомные энергоблоки".

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