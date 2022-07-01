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Флот РФ не сможет безопасно атаковать юг Украины, потому что потерял контроль над Змеиным - WSJ

1 июля 2022, 20:46

Победа Украины в боях за остров Змеиный ослабит российскую блокаду Черного моря.

Змеиный Панцирь С1
РФ не сможет атаковать юг, потому что потеряла контроль над Змеиным / Коллаж УНИАН, Википедия

Победа Украины в боях за остров Змеиный ослабит российскую блокаду Черного моря. Об этом сообщает Wall Street Journal.

Оккупация острова была приоритетом для РФ с самого начала войны в Украине. После того, как украинская армия потопила крейсер "Москва", остров начал выполнять функции флагмана. РФ начала разворачивать там ракетные системы, а также оборудование для ведения радиоэлектронной борьбы.

Все это ограничивало возможности Киева в Черном море. Оккупанты на острове Змеиный прикрывали российские боевые суда, которые РФ использовала для нанесения ударов по украинской территории.

Кроме того, Путин использовал остров, чтобы угрожать торговым судам, которые следуют в порт Одессы и из него.

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Войска России под ударом ВСУ вышли с острова Змеиный

В Оперативном командовании Юг 30 июня заявили, что войска России вышли со Змеиного после неоднократных ударов со стороны ВСУ по их позициям на оккупированном острове. Враг вынужден был спешно эвакуироваться на двух скоростных катерах.

Главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный подтвердил сведения о том, что российские оккупанты покинули Змеиный. Военачальник опубликовал видео ударов по войскам РФ на острове.

В Минобороны РФ "оригинально" объяснили выход своих войск со Змеиного. Мол, это жест доброй воли.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что Россия, похоже, уважает только язык силы. По его словам, чтобы Москва чаще демонстрировала "добрую волю", следует "систематически ее бить".

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