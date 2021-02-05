ФОПы устроили протест у офиса мамы главы комитета Рады и выдвинули громкое обвинение

Даниил Гетманцев / Скриншот

В Киеве участники движения SaveФОП пришли с пикетом к офису, который по их данным принадлежит матери нардепа Даниила Гетманцева - главы Комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Как говорится в сообщении SaveФОП в Facebook, в этой компании зарплаты платят "в конвертах".

"Поход к Гетьманцеву в офис компании Travel Professional Group, в его компании, которая оформлена на мать, и в которой, говорят, платят зарплаты в конвертах. Мало того, воруют те конверты и недоплачивают работникам", - говорится в сообщении.

Как объяснил в комментарии Strana.ua лидер протестующих ФОПов Сергей Доротич, место и время акции он не раскрывал до последнего момента, чтобы к офису мамы Гетманцева не свезли полицию.

"После того как Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики провалил рассмотрение обращение движения SaveФОП, мы будем удивлять политиков каждый день. Мы будем приезжать к их домам, чтобы соседи знали, кто возле них живет. Мы будем требовать, чтобы она забрала своего сына обратно на перевоспитание, пока он не уничтожил страну как невоспитанный ребенок", - заявил Доротич.

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