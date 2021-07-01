"Фура пошла вразнос и атаковала легковушку": в Киеве на проспекте Победы произошло серьезное ДТП

В Киеве фура устроила серьезную ДТП / t.me/kyiv_traffic

В пятницу, 1 июля, в Киеве на проспекте Победы под путепроводом груженая фура пошла вразнос и устроила аварию. Грузовик "атаковал" легковую машину и конструкцию моста.

Серьезное ДТП в Киеве произошло возле метро Берестейская, не обошлось без пострадавших, говорится на странице Киев Оперативный в Facebook.

По его данным, авария случилась после того, как у водителя фуры на ходу лопнуло колесо.

"…У водителя грузовика на ходу лопнуло колесо, от чего его отбросило в легковое авто и саму конструкцию путепровода. Есть пострадавшие…", – говорится в сообщении.

Во время аварии пострадали и госпитализированы два человека, у них незначительные травмы, сообщил Telegram-канал Київ•Трафік.

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После ДТП на Проспекте победы было усложнено движение транспорта.

В Сети уже появились фото с места ДТП. Яркие снимки в мессенджере опубликовал dtp.kiev.ua. На фото видно, что фура перевернулась на бок, и из ее кузова вывалились кирпичи.

Также на снимках запечатлено авто, в которое отбросило грузовик. У машины сильно повреждена одна сторона и передня часть кузова.Читайте также"Голову собрали, как пазл": новые детали ДТП в Виннице, где школьника сбила алкоголичка за рулем

Напомним, в Украине предусмотрена уголовная ответственность за нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые им управляют (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса).