Кремль до конца года "додавят" к перемирию - генерал Романенко

Генерал-эксперт пояснил, перерастет ли война Украины и России в затяжную/ ua.depositphotos.com

До конца года, по всей вероятности, в войне между Украиной и Россией стоит ожидать заключения перемирия. Об этом заявил бывший заместитель руководителя украинского Генштаба, генерал и военный эксперт Игорь Романенко в интервью порталу "Обозреватель".

"Скорее всего, в этом году доберутся до перемирия. Но думаю, длительное перемирие не выгодно никому. На каких-то условиях Россию додавят. Мир может наступить, когда мы выиграем у России очень существенно и решительно, когда в России сменится режим и вся социальная обстановка. Граждан так воспитали, что более 80% поддерживают эту войну. Но когда империя терпит такие поражения, она начинает разваливаться. Дай-то Бог, как говорится", ‒ сказал он.

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Угроза применения Россией ядерного оружия

Президент Украины Владимир Зеленский ранее сделал заявление, согласно которому РФ может перейти к применению тактического ядерного оружия. По словам украинского гаранта, мировые политики ведут подготовку к такому возможному сценарию. При этом ситуация с угрозами Москвы может привести к тому, что появятся новые ядерные державы.

Позднее генсек Североатлантического альянса (НАТО) Йенс Столтенберг говори, что угроза ядерного удара со стороны РФ присутствует. Впрочем, если Россия, которая все же признает, что ядерная война не будет выигрышной, пойдет на реализацию такого шага, конфликт будет носить совсем другой характер.

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