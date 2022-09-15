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Генерал грязь и маршал мороз: эксперт озвучил планы россиян на осенне-зимний период

15 сентября 2022, 21:47

По его словам, вся надежда у россиян именно на осенне-зимний период, ведь весной враг хочет снова начать масштабное наступление.

россия, армия, рф, войска
Россия хочет начать наступление весной - эксперт / t.me/DIUkraine

На данный момент главная задача России - не потерять временно оккупированные территории Украины, рассказал военный эксперт Иван Ступак в эфире общенационального марафона.

По его словам, вся надежда у россиян именно на осенне-зимний период, ведь весной враг хочет снова начать масштабное наступление.

"Не исключаю какие-то попытки контрнаступления на отдельных направлениях, на узких участках фронта они еще могут идти вперед. Но основная задача у них - это удержать то, что они сейчас захватили, и большая надежда у них на такие явления как "генерал грязь и "маршал мороз". Они дадут возможность отдохнуть российским войскам", - заявил он.

Ступак прогнозирует, что весной начнется новое наступление оккупантов.

"Весной будет повторное наступление уже с новыми силами, импортозамещением. Но HIMARS - это штука, которая работает и днем, и ночью, и в грязь, и в мороз. Поэтому расчитывать на то, что ВСУ остановятся, имея 30 таких установок, очень наивно", - добавил эксперт.

Контрнаступление ВСУ на юге

Ранее в ВСУ рассказали, что они захватили огневой контроль почти над всей территорией Херсонской области. Контрнаступление продолжается. Сложности, с которыми сталкиваются украинские войска, связаны со спецификой рельефа региона. При этом в рядах российских оккупантов царит паника.

Напомним, украинские защитники на юге уничтожили за сутки более 30 российских оккупантов, а также вражеский бомбардировщик Су-24М и десятки единиц российской техники.

По словам военного эксперта, полковника запаса Олега Жданова, после освобождения Харьковской области ВСУ возьмут небольшую паузу для того, чтобы подтянуть резервы. Когда будет подготовлена новая группировка, способная проводить быстрые операции, командование решит, на каком направлении начнется новое контрнаступление. Он отметил, что армия Украины получает возможность завершить свое наступление на Херсонщине.

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