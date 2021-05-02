Генерал ВСУ раскрыл вероятный сценарий вторжения армии РФ в Украину

Виктор Муженко рассказал, что Россия может использовать, как повод для агрессии против Украины.
Любая провокация РФ, связанная с "давлением" на русскоязычное население или российских граждан, может стать поводом для российской агрессии, заявил бывший начальник Генштаба ВСУ, генерал армии Виктор Муженко.
Как подчеркнул он в интервью BBC News Украина, Россия, как повод для вторжения, могут использовать и диверсии.
Он напомнил о заявлении секретаря СНБО РФ Николая Патрушева об "опасности террористических актов со стороны Украины на территории Крыма", что может свидетельствовать о подготовке РФ соотвествующих провокаций.
Экс-начальник Генштаба отметил, что у границ Украины осталась техника 3-й мотострелковой дивизии – в Воронежской области. А также 150-й дивизии в Ростовской области.
Он предупредил, что 144-я мотострелковая дивизия у северных границ в Смоленской и Брянской областях, где она демонстрировала угрозу с северного направления.
Кроме этого, в Крыму россияне собрали группировки десантных войск: по имеющейся информации, там семь батальонно-тактических групп из двух десантно-штурмовых дивизий – 76-й из Пскова и 7-й из Новороссийска, а также была 98-я воздушно дивизия из Иваново в Подмосковье.
"В заключительный день учений они продемонстрировали на крымском полигоне Опук высадку морского и воздушного десанта. Заявляли, что отрабатывают оборону, но фактически – это наступательные действия с комбинированным морским и воздушным десантом", – добавил Муженко.
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Отвод войск РФ от границ Украины:
- Россия заявила о завершении учений во временно оккупированном Крыму и возвращении войск в пункты постоянной дислокации.
- В оккупированном Крыму на совещании об итогах действий российских войск в ходе внезапных проверок министр обороны РФ Сергей Шойгу решил завершить внезапную проверку, в рамках которой проводились учения, поскольку "все поставленные цели достигнуты".
- Ранее РФ под видом подготовки к учениям стянула в оккупированный Крым и к границам Украины десятки батальонных тактических групп, военную технику.
- В Пентагоне заявили, что обеспокоены эскалацией российской агрессии на востоке Украины.
- Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что ситуация контролируется, а украинские военные готовы реагировать как на обострение ситуации на временно оккупированной территории Луганской и Донецкой областей, так и вдоль всей украинско-российской границы.