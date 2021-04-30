Генерал ВСУ оценил вероятность удара армии РФ по Украине

Сергей Наев / УНИАН

Командующий Объединенными силами ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев оценил ситуацию вокруг сосредоточения частей армии РФ на границах Украины.

Как подчеркнул он в интервью, опубликованном Командованием ОС в YouTube, нынешнее скопление войск РФ вблизи границ Украины похоже на то, что было в 2014-м и цель их не изменилась – демонстрация силы и готовность к вторжению, чтобы оказать влияние на руководство нашей страны.

По его словам, в 2014 году Вооруженные силы РФ были сосредоточены вдоль государственной границы Украины для демонстрации военного влияния на руководство Украины.

"Такая же ситуация произошла в этот раз, когда произошло накопление с 28 батально-тактических групп до более чем 50 (до 105 тысяч личного состава). Цель таких действий – демонстрация военного присутствия вокруг границы Украины на тех направлениях, которые, возможно, будут нести угрозу Украине. Цель одна – показать их готовность к военному решению ситуации, которая может возникнуть при желании их военно-политического руководства", – сказал Наев.

Генерал также добавил, что украинская разведка наблюдала за стягиванием Россией войск к Украине и в ответ ВСУ усиливали потенциально опасные направления, где агрессор мог напасть.

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Отвод войск РФ от границ Украины:

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