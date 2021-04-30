Генерал ВСУ оценил вероятность удара армии РФ по Украине

Сергей Наев предупредил о направлениях, которые могут нести угрозу Украине.
Командующий Объединенными силами ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев оценил ситуацию вокруг сосредоточения частей армии РФ на границах Украины.
Как подчеркнул он в интервью, опубликованном Командованием ОС в YouTube, нынешнее скопление войск РФ вблизи границ Украины похоже на то, что было в 2014-м и цель их не изменилась – демонстрация силы и готовность к вторжению, чтобы оказать влияние на руководство нашей страны.
По его словам, в 2014 году Вооруженные силы РФ были сосредоточены вдоль государственной границы Украины для демонстрации военного влияния на руководство Украины.
"Такая же ситуация произошла в этот раз, когда произошло накопление с 28 батально-тактических групп до более чем 50 (до 105 тысяч личного состава). Цель таких действий – демонстрация военного присутствия вокруг границы Украины на тех направлениях, которые, возможно, будут нести угрозу Украине. Цель одна – показать их готовность к военному решению ситуации, которая может возникнуть при желании их военно-политического руководства", – сказал Наев.
Генерал также добавил, что украинская разведка наблюдала за стягиванием Россией войск к Украине и в ответ ВСУ усиливали потенциально опасные направления, где агрессор мог напасть.
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Отвод войск РФ от границ Украины:
- Россия заявила о завершении учений во временно оккупированном Крыму и возвращении войск в пункты постоянной дислокации.
- В оккупированном Крыму на совещании об итогах действий российских войск в ходе внезапных проверок министр обороны РФ Сергей Шойгу решил завершить внезапную проверку, в рамках которой проводились учения, поскольку "все поставленные цели достигнуты".
- Ранее РФ под видом подготовки к учениям стянула в оккупированный Крым и к границам Украины десятки батальонных тактических групп, военную технику.
- В Пентагоне заявили, что обеспокоены эскалацией российской агрессии на востоке Украины.
- Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что ситуация контролируется, а украинские военные готовы реагировать как на обострение ситуации на временно оккупированной территории Луганской и Донецкой областей, так и вдоль всей украинско-российской границы.
Агрессия РФ в Крыму и на Донбассе
В 2014 году Россия захватила украинский Крым, провела там "референдум" и объявила полуостров своей территорией.
В этом же году на востоке Украины боевики, которых поддерживает РФ, захватили часть территории Донецкой и Луганской областей и создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР".