Гибель Гвоздя в Египте: в Сети усомнились в несчастном случае во время дайвинга

Виктор Гвоздь / Facebook/victor.hvozd.3

Стали известны подробности гибели в Египте бывшего руководителя Службы внешней разведки Украины генерал-лейтенанта Виктора Гвоздя.

Как рассказали Сегодня коллеги покойного, трагедия произошла спустя несколько дней после его дня рождения. Недавно Виктору Ивановичу исполнилось 62 года.

"По нашим данным, Виктору Ивановичу стало плохо на глубине 40 метров. Возможно, причиной было сердце. Профессиональные дайверы считают, что такая глубина опасна. Впрочем, Виктор Иванович, любил глубину и новые цели. Поговаривал, что у него есть цель погрузиться и на 100 метров", – рассказал один из коллег Гвоздя.

/ Facebook/victor.hvozd.3

"Сегодняшний день провел необычно, в компании старых друзей дайверов... Хотели сходить на "Caves" (точка для погружения в Дахабе - Ред.) Но сильная волна не позволила", - написал в Facebook Гвоздь 24 мая, в день своего рождения.

Отметим, что известная журналистка Оксана Соколова написала, что ошеломлена гибелью экс-главы Службы внешней и военной разведок Украины. В то же время она не исключает, что причиной гибели Гвоздя может быть не несчастный случай и надеется на полноценное расследование.

/ Facebook/irakli.irakli.1460

"Мы буквально на днях списывались с ним, он готовился к погружениям в Дахабе и писал, что увлекся техническим дайвингом 8 лет назад. Стаж таки немаленький. Был ли это просто несчастный случай? Надеюсь, будет проведено полноценное государственное расследование", – добавила Соколова в Facebook.

Гибель Виктора Гвоздя в Египте: