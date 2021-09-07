Гибель мэра Кривого Рога: в горсовете раскритиковали версию полиции

Константин Павлов не совершал самоубийство, считают в горсовете / zagittya.com.ua

В Днепропетровской области депутат горсовета Кривого Рога Виктория Третяк не согласна с официальной версией гибели мэра города Константина Павлова, в качестве которой в полиции назвали самоубийство.

По словам политика, таким образом правоохранительные структуры пытаются "продавить" версию о самоубийстве, хотя расследование гибели Павлова еще не завершено, пишут местные СМИ.

"Естественно, это еще один инструмент, которым хотят прикрыть это дело. Субъективное заявление Монастырского, оглашенное до конца следствия, уже указывает на то, что все очень политизировано. Особенно его слова о том, что идет изменение элит", - сказала депутат горсовета.

Кроме того, Третяк считает, что так называемые злоупотребления в результате проверок мэрии Кривого Рога - ложь.

"За те короткие 7 месяцев, пока мэром в городе был Константин Павлов, говорить про злоупотребления в бюджете - это сюр (сюрреализм). Я депутат горсовета и голосовала за бюджет, который мы реализовывали. По их мнению, выплата зарплат больницам из-за отсутствия финансирования от НСЗУ, выделение городских средств на внеочередных сессиях на ковидные препараты, аппаратуру - это злоупотребление? Или, может, бесплатный проезд в общественном транспорте для криворожан - это злоупотребление?" - подчеркнула депутат криворожского горсовета.

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Смерть Константина Павлова

15 августа в селе Вольное недалеко от Кривого Рога было найдено тело мэра Кривого Рога Константина Павлова. Его обнаружили на веранде дома. Рядом находилось ружье - зарегистрированный на покойного охотничий карабин калибра 7,62 мм.

В полиции возбудили уголовное дело по статье 115 Уголовного кодекса Украины (Умышленное убийство).

В Сети появилось видео, на котором зафиксирован момент самоубийства мэра Кривого Рога Константина Павлова. На кадрах видно, как Павлов сидит, а потом стреляет себе в грудь и валится на пол.