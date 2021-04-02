Глава МИД дал грустный прогноз, когда откроют заграницу для украинцев

Когда закончится карантин 2021 и можно будет путешествовать / Фото Reuters

Нормально путешествовать по Евросоюзу украинцы смогут еще не скоро, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, на полноценный туризм жители Украины смогут рассчитывать лишь после завершения вакцинации населения от коронавируса.

"Полноценные международные путешествия не будут возобновлены, пока вакцинация не будет завершена, и пандемия не будет взята под контроль", – рассказал в интервью англоязычному изданию KyivPost Кулеба.

Читайте такжеЛокдаун на Пасху и майские: почему жесткий карантин в Украине неизбеженЧиновник подчеркнул, что в этом вопросе Украина находится в одинаковом положении с другими странами.

По его словам, сейчас украинские дипломаты упорно просят вакцину у дружественных стран, в частности, у Польши.

"Друзья делятся средствами даже в самые темные времена. И Украина тоже имеет друзей. Мы бы хотели увидеть правление "либеральной демократии", но реальность свидетельствует о другой картине, и нам надо честно взглянуть на нее", – признал Кулеба.

Ковид-паспорта: новости