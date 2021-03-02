Глава Суспильного Аласания объяснил низкие рейтинги телеканала

Зураб Аласания / УНИАН

Глава правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания отверг претензии общественности по поводу того, что НОТУ под его руководством имеет низкую популярность у зрителей. Свое мнение Аласания высказал в интервью Telegram-каналу Pavlovskynews.

Он утверждает, что текущий бюджет НОТУ в 2,2 миллиарда гривен является самым низким по сравнению с бюджетами общественных вещателей в странах Европы. Также Аласания посетовал на непостоянство количества денег, которые выделяются из бюджета Украины ‒ дескать, из-за этого крайне сложно планировать работу на год вперед. Аласания говорит, что НОТУ смогла бы работать и с бюджетом в районе миллиарда гривен, но лишь при условии его гарантированного выделения властями Украины.

По поводу невысоких рейтингов глава НОТУ сказал ‒ вещатель не может конкурировать в популярности с коммерческими каналами. Мол, те привлекают аудиторию "шоком и сенсацией", а миссия общественного вещателя, по мнению Аласании, нести добродетель.

Рейтингом центрального канала НОТУ, UA: Первого, Аласания недоволен, но убежден, что медленный прогресс наличествует. Он утверждает, что за 2020 года доля канала выросла на 34%. Также Аласания говорит, что цифровое подразделение НОТУ дает в целом 100 миллионов просмотров в неделю и 22 миллиона просмотров получает контент всех телеканалов, которые входят в состав вещателя.

Тем не менее ситуация с просмотрами контента НОТУ в Сети на самом деле далека от идеальной. На самом популярном в мире видеопортале YouTube у сюжетов канала UA Первого просмотров немного.

К примеру, у сюжета "7 лет сопротивления оккупации Крыма: потери, российский бизнес и влияние выборов в США" за 14 часов только 68 просмотров.

А у самого популярного за минувшую неделю на YouTube-канале UA Первого сюжета о приговоре общественнику и националисту Сергею Стерненко ‒ 58 887 просмотров.

Как говорят эксперты, это автоматически означает ‒ перспективы монетизации у контента НОТУ невысоки.

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