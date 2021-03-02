Глава Суспильного Аласания объяснил низкие рейтинги телеканала

Зураб Аласания говорит, что цифровое подразделение Суспильного дает миллионы просмотров еженедельно - хотя рейтинги YouTube свидетельствуют об обратном.
Глава правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания отверг претензии общественности по поводу того, что НОТУ под его руководством имеет низкую популярность у зрителей. Свое мнение Аласания высказал в интервью Telegram-каналу Pavlovskynews.
Он утверждает, что текущий бюджет НОТУ в 2,2 миллиарда гривен является самым низким по сравнению с бюджетами общественных вещателей в странах Европы. Также Аласания посетовал на непостоянство количества денег, которые выделяются из бюджета Украины ‒ дескать, из-за этого крайне сложно планировать работу на год вперед. Аласания говорит, что НОТУ смогла бы работать и с бюджетом в районе миллиарда гривен, но лишь при условии его гарантированного выделения властями Украины.
По поводу невысоких рейтингов глава НОТУ сказал ‒ вещатель не может конкурировать в популярности с коммерческими каналами. Мол, те привлекают аудиторию "шоком и сенсацией", а миссия общественного вещателя, по мнению Аласании, нести добродетель.
Рейтингом центрального канала НОТУ, UA: Первого, Аласания недоволен, но убежден, что медленный прогресс наличествует. Он утверждает, что за 2020 года доля канала выросла на 34%. Также Аласания говорит, что цифровое подразделение НОТУ дает в целом 100 миллионов просмотров в неделю и 22 миллиона просмотров получает контент всех телеканалов, которые входят в состав вещателя.
Тем не менее ситуация с просмотрами контента НОТУ в Сети на самом деле далека от идеальной. На самом популярном в мире видеопортале YouTube у сюжетов канала UA Первого просмотров немного.
К примеру, у сюжета "7 лет сопротивления оккупации Крыма: потери, российский бизнес и влияние выборов в США" за 14 часов только 68 просмотров.
А у самого популярного за минувшую неделю на YouTube-канале UA Первого сюжета о приговоре общественнику и националисту Сергею Стерненко ‒ 58 887 просмотров.
Как говорят эксперты, это автоматически означает ‒ перспективы монетизации у контента НОТУ невысоки.
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Напомним, ранее сообщалось:
- Зураб Аласания вступил в должность главы правления Национальной общественной телекомпании Украины 15 мая 2017 года, подписав долгосрочный контракт сроком на четыре года.
- Тем не менее уже в январе 2019 года Набсовет досрочно разорвал контракт с ним.
- Немногих позднее Шевченковский райсуд Киева признал незаконным и отменил решение наблюдательного совета НОТУ о досрочном расторжении контракта с Аласанией.