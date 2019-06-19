Суд признал незаконным увольнение Зураба Аласании с поста главы Общественного

Суд отменил увольнение Зураба Аласании с поста председателя Общественного / ZIK

Шевченковский районный суд Киева 19 июня, в среду, признал незаконным и отменил решение наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) о досрочном расторжении контракта с главой правления организации Зурабом Аласанией.

Об этом медиаменеджер сообщил на своей странице в Facebook, показав фото из зала суда.

"Решение Наблюдательного Совета ПАО НОТУ о досрочном прекращении контракта с Аласанией З.Г. признать незаконным и отменить", - процитировал слова судьи Аласания.

Решение вступит в силу лишь спустя 40 дней, если участники судового процесса не подадут на апелляцию.

Напомним, 31 января 2019 года Аласанию уволили с поста главы Общественного телевидения, контракт с председателем был разорван досрочно.

Отметим , Аласания вступил в должность 15 мая 2017 года, подписав долгосрочный контракт на 4 года.