Гордон в эфире росТВ обматерил россиян

Дмитрий Гордон / скриншот

Журналист Дмитрий Гордон решительно заявил, что российские оккупанты должны "п... на ..." из Украины. Так он прокомментировал вторжение РФ в эфире телеканала Дождь 27 февраля.

"У нас сегодня в полях лежат больше четырех тысяч мальчиков, которых Россия посылает в Украину", - сказал Гордон.

Ведущая на эти слова заявила, что "мы не можем утверждать это, так как нет подтверждения".

"Это все зафиксировано для Гааги как преступление русского фашизма", - сказал в ответ Дмитрий.

На что ведущая попросила "не распространять это на всех русских, на всю Россию".

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"Я с любовью отношусь к россиянам, но я ненавижу ваше государство. Я ненавижу вашу армию, которая сеет смерть у меня дома. Я обращаюсь к российским солдатам: вас посылают сюда как пушечное мясо. Вас сжигают заживо. Весь народ встал!", - сказал Гордон.

"Я хочу сказать российской армии: п... на х... отсюда, е... п...!", - добавил журналист.

После этого ему отключили звук, а перепуганная ведущая сказала, что "это недопустимо по закону".

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

Ранее украинский журналист Дмитрий Гордон подтвердил, что вывез часть своей семьи из Украины из-за возможного вторжения России.

По словам Гордона, он уже восемь лет борется с российской пропагандой "практически в одиночку".

Он также заявил, что является личным врагом Путина.

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