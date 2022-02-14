Гордон записал эмоциональное видеообращение к Путину насчет российской атаки на Украину

Владимир Путин и Дмитрий Гордон / УНИАН

Украинский медиаменеджер, блогер и телеведущий Дмитрий Гордон решил публично обратиться к президенту Владимиру Путину ‒ из-за угрозы полномасштабного вторжения в Украине. Соответствующий видеоролик Гордон выложил на своем YouTube-канале.

"Владимир Путин, я неслучайно показал вам места, которые для меня – все. Наверное, это то, что называется Родиной. У нас, у украинцев, у киевлян, есть Родина и нам все равно, какие у вас на нее планы: бомбардировать с воздуха или захватывать через наземную операцию. Мы будем защищать свою Родину, потому что Родина – это мама, и другой ни у кого из нас нет", – подчеркнул он, обращаясь к лидеру Кремля.

Телеведущий также через видео обратился к российским женщинам, чьи дети сейчас находятся в нескольких десятках километров от границы с Украиной ‒ в ожидании приказа из Москвы наступать.

"Мы находимся на своей земле, мы любим свою землю, мы никому не угрожаем, в том числе и России. И вы должны знать, что всех, кто ступит на нашу землю, мы будем убивать, потому что у нас нет другого выбора", – сказал Гордон.

Кроме того, призвал российских матерей повлиять на сыновей и уговорить их не нападать на Украину. По словам Гордона, для Путина и кремлевской верхушки солдаты – "всего-навсего пушечное мясо".

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Напомним, ранее Дмитрий Гордон поделился на своей странице в сети Instagram неожиданным снимком.

В новом посте он опубликовал кадр с переговоров президентов США и России - Джо Байдена и Владимира Путина, но вместо американского лидера на телеэкране был Дмитрий Гордон с кукишем наголо.

С помощью Фотошопа телеведущий вставил скриншот со своего видео двухгодичной давности о пропагандисте Владимире Соловьеве. Тогда неприличный жест (он же дуля) адресовался именно ему.