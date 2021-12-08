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Гордон показал кукиш Путину, в Сети переполох: "кадык на месте?"

8 декабря 2021, 15:33
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Журналист удивил необычным креативом.

Дмитрий Гордон показал неприличный жест Владимиру Путину / скриншот youtube Дмитрий Гордон

Украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон поделился в инста-блоге неожиданным снимком.

В своем новом посте он опубликовал кадр с переговоров президентов США и России - Джо Байдена и Владимира Путина, но вместо американского лидера на телеэкране был Дмитрий Гордон.

С помощью фотошопа телеведущий вставил скриншот со своего видео двухгодичной давности о пропагандисте Владимире Соловьеву. Тогда неприличный жест адресовался именно ему.

Гордон показывает кукиш Путину/ instagram.com/gordondmytro/

Пользователей Сети повеселил такой креатив от журналиста:

"Сразу видно уровень. Вова сидит на скрипучем стуле, а Дима - в мягком кресле", "Когда нибудь этот разговор случится", "Почему Путин улыбается?", "Дмитрий, кадык Путина на месте?".

Комментарии под постом Гордона / instagram.com/gordondmytro/
Комментарии под постом Гордона / instagram.com/gordondmytro/

7 декабря состоялись переговоры президента США Джо Байдена и главы РФ Владимира Путина. Хозяин Белого дома осудил напряженную ситуацию у украинских войск и пригрозил Москве новыми экономическими и другими санкциями в случае усиления агрессии против Украины.

По итогам переговоров Байдена и Путина в Белом доме подчеркнули, что США действительно готовы перейти к мерам воздействия на Россию, которые не применялись в начале российско-украинского конфликта.

Автор: Сергей Кущ
viber
Владимир Путин Дмитрий Гордон
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