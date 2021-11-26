Гордон пожалел Зеленского на шоу у Шустера

Гордон не хочет, чтобы Зеленского свергали / Офис президента

Пресс-марафон по поводу экватора президента Украины Владимира Зеленского совпал на один день с выпуском шоу "Свобода слова Савика Шустера".

Поскольку много СМИ прибыло на конференцию главы государства, а еще больше не позвали, событие начали обсуждать все.

Кроме того, бурному обсуждению послужило практически каждое слово Зеленского, поскольку на конференции было довольно скандалов.

Из всех гостей Свободы слова повезло побывать у Зеленского только Савику Шустеру. Впрочем, вероятно, он пожалел об этом уже на самой встрече с президентом, так как тот обвинил его в сговоре с олигархами и прислуживании им. Как известно, Зеленский назвал Шустера богатым журналистом, с чем последний, естественно, не согласился. Однако все вопросы пресс-марафона все-таки стали повесткой дня на Свободе слова.

Читайте такжеБитва с РФ, ЧВК Вагнера, "война" с Ахметовым и конфликт с Бутусовым: главное из марафона ЗеленскогоПришел на эфир и одиозный журналист Дмитрий Гордон. Который не попал в список 30 СМИ, "достойных конференции".

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Но, по его словам, он не сожалеет об этом и назвал такое решение окружения президента правильным. Так, как по его словам, он ранее сказал Зеленскому, что тот ему неинтересен и вообще для него умер.

"Мне жалко Зеленского и жалко того, что я в него поверил",, - сказал Гордон во время рекламной паузы.

Кроме того, Гордону жалко, что "всю страну на*бали".

Однако он против того, чтобы Зеленского свергали через акции протеста.

Между тем, Гордона хоть и не было на пресс-марафоне, Зеленский его все же упомянул.

"И даже если я не пойду на второй срок – они так боятся! – Гордон (журналист Дмитрий Гордон – ред.) аж из штанов выбрасывается: "Не должен идти! Не должен! Не должен! Не должен". Ну, господи боже мой, это ли самое главное? Я там не вижу, как мои дети растут. Вот это я должен. Должен только им… позорище", - сказал президент Украины.

Напомним, главная ошибка президента Украины Владимира Зеленского в его президентстве – это доверие. В частности, это касается кадровых назначений и людей, которые его подвели. Об этом он рассказал, отвечая на вопрос редактора Корреспондента Даниила Кирьякова в рамках сегодняшнего пресс-марафона по экватору своего президентства.

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