Зеленский обвинил Ахметова в госперевороте - курс еврооблигаций резко рухнул

Зеленский зацепил Ахметова / Фото Reuters

Курс еврооблигаций "ДТЕК Энерго", который должен быть погашен в 2027 году, вмиг рухнул в пятницу, 26 ноября, после обвинений президента Украины Владимира Зеленского в сторону владельца компании Рината Ахметова.

Он обвалился на 11,6%. Этому поспособствовали события на пресс-конференции главы государства с представителями 30 украинских СМИ.

По данным терминала Bloomberg, вначале курс упал на 13,3%, но затем несколько скорректировался, пишет Интерфакс-Украина.

В частности, снижением на 0,5% отреагировали на слова президента котировки облигаций "ДТЭК ВДЭ" с погашением в 2024 году, однако затем они почти вернулись на прежний уровень, не дотянув до него только 0,1%.

Кроме того, еврооблигации горно-металлургической группы "Метинвест" с погашением в 2029 году, упали на 1,4%. Ринат Ахметов является мажоритарием этой компании.

Реклама

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него есть звуковая информация о том, представители из Украины обсуждают с представителями России участие Рината Ахметова в государственном перевороте в Украине.

Однакое позже президент Владимир Зеленский заявил, что в распоряжении власти оказалась некая "звуковая информация", на которой обсуждается подготовка государственного переворота в Украине. При этом он не смог раскрыть имена людей, голоса которых звучат на этой записи.