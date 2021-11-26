УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

"Голос Ахметова на записи не звучал": Зеленский раскрыл детали готовящегося госпереворота

26 ноября 2021, 13:34

Зеленский пригласил Рината Ахметова ознакомиться с содержимым записей, которые к нему попали.

Зеленский
Зеленский раскрыл детали готовящегося госпереворота / УНИАН

Президент Владимир Зеленский заявил, что в распоряжении власти оказалась некая "звуковая информация", на которой обсуждается подготовка государственного переворота в Украине. При этом он не смог раскрыть имена людей, голоса которых звучат на этой записи.

Такое заявление президент сделал в пятницу, 26 ноября, в ходе общения с журналистами в рамках пресс-марафона, трансляция которого велась онлайн.

"У нас есть некая аудиозапись, где звучит о государственном перевороте. Я не буду вам говорить, от кого идет эта запись. Мы понимаем, что разговаривают люди из Украины с людьми из России. Это то, что я понимаю. Есть аудиозапись, скажем так, аудиозвук, это может быть и мессенджер и все что угодно, я не готов об этом говорить", - сказал президент.

Зеленский не захотел рассказывать, чьи именно голоса звучат на этой записи, в то же время он уточнил, что среди них нет голосов самого Рината Ахметова или его бизнес-партнера Вадима Новинского.

"Я вам говорю, говорят о некоторых фамилиях и говорят о нем (Ринате Ахметове, - ред.). Потому я и говорю, что я считаю, что это небезопасная ситуация и его втягивают в эту историю. Если бы это было в другом государстве, не буду говорить в каком, сейчас бы к нему приехали, вы понимаете, что бы происходило. Но мы же разумные люди. Я не хочу (этого, - ред.). Я хочу только стабильности", - добавил глава государства.

Реклама

В то же время Зеленский пригласил Рината Ахметова ознакомиться с содержимым этих записей. Он также отметил, что есть и агентурная информация о "желании внутренней дестабилизации" в Украине.

"Я считаю, что общество этого не хочет, страна этого не хочет. Хотят некоторые люди, которые остались без власти. Это мое мнение", - резюмировал президент.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него есть звуковая информация о том, представители из Украины обсуждают с представителями России участие Рината Ахметова в государственном перевороте в Украине.

viber
Ринат Ахметов Владимир Зеленский Вадим Новинский госпереворот
Сейчас вы просматриваете новость «"Голос Ахметова на записи не звучал": Зеленский раскрыл детали готовящегося госпереворота». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Финансовый гороскоп 2022: кому из знаков улыбнется денежная удача в год ТиграФинансовый гороскоп 2022: кому из знаков улыбнется денежная удача в год Тигра Венчание, внезапное увольнение и неожиданная кража: прогноз на картах Таро для Дев на декабрь 2021Венчание, внезапное увольнение и неожиданная кража: прогноз на картах Таро для Дев на декабрь 2021 "Всё рванёт": астролог назвала год краха России"Всё рванёт": астролог назвала год краха России С Днем благодарения – открытки и христианские поздравления в прозе и стихахС Днем благодарения – открытки и христианские поздравления в прозе и стихах Приметы на 25 ноября: что нельзя делать и как не попасть в бедуПриметы на 25 ноября: что нельзя делать и как не попасть в беду
13:54

"Турчинов - один из тех, кто терял Крым, а Порошенко - Донбасс" - Зеленский

13:49

Нелегальные сигареты на украинский рынок поставляют отечественные предприятия – эксперт

13:43

Зеленский раскрыл подробности закрытого разговора по вагнеровцах - когда было решено ее отменить

13:43

В Одессе снесли скандальный памятник "коронавируса с влагалищем"

13:34

"Голос Ахметова на записи не звучал": Зеленский раскрыл детали готовящегося госпереворота

Реклама
13:14

Зеленский пока не готов идти на второй президентский срокВидео

13:13

"Это война не со мной": Зеленский отреагировал на слухи о военном положении

13:00

"Мне стыдно": Зеленский рассказал, кто организовал и сорвал операцию по задержанию вагнеровцев

13:00

Гороскоп на завтра 27 ноября 2021: Девам – коварство женщины, Скорпионам – невероятное везениеВидео

12:58

В Европе хотят, чтобы мы начали общаться с Россией - Зеленский

12:47

"Считают дураками и блокируют": в Киеве женщине хотели продать дорогущую игрушку с фальшивой скидкой

12:36

Геомагнитная активность растет: как пережить эти выходные солнцезависимым людямВидео

12:33

Зеленский поставил точку в слухах об открытой войне Украины с Россией

12:28

Зеленский заявил о вероятности государственного переворота в декабре

12:27

"Мы в начале большой войны": Зеленский сделал заявление о борьбе с олигархами в УкраинеВидео

12:23

Убрать грудь и добавить крылья: в Киеве предлагают обновить монумент "Родина-Мать"

12:20

1+1 приступил к съемкам сериала Алмаз со Станиславом Бокланом и Дмитрием Суржиковым в главных ролях

12:11

Водитель фуры, который раздавил такси под Харьковом, был пьянВидео

12:08

"Большая стройка": в национальных природных парках создадут инфраструктуру для туристов

12:04

2022 – год какого животного по восточному календарю и в чем его встречать

Реклама
12:00

Пресс-марафон Зеленского "30 вопросов президенту Украины": онлайн-трансляция

11:55

Всемирно известный британский певец Эд Ширан посетил Киев и выразил восхищение Украиной

11:36

В Украине обновили зоны карантина: "желтыми" стали еще 2 области, а оранжевых регионов теперь меньшеВидео

11:35

"Будет ли война с Россией?": Данилов рассказал о готовности УкраиныВидео

11:22

К Новому году волна коронавируса спадет, а для вакцинированных откроют курорты - КузинВидео

11:19

Налетит сильный ветер: в Украине объявили штормовое предупреждение

11:02

Финансовый гороскоп на неделю 29 ноября – 5 декабря: Весам - потери, Водолеям – удачная находкаВидео

10:43

Мир наизнанку. Эквадор: Дмитрий Комаров расскажет драматичную историю про первый контакт с ваорани

10:37

Черная пятница 2021 в Украине: как обезопасить свои покупки

10:26

В Украине дети могут получить COVID-сертификат в "Дии": как это сделатьВидео

10:23

К чему снится свадьба: толкование известных сонников

10:21

В Украине резко подорожал важный продукт из борщевого набора

10:18

Украинцев предупредили о резком росте цен на сливочное маслоВидео

10:15

Черная пятница 2021: как не покупать лишнего в день распродаж - советы шопоголикам

10:12

Школьники устроили побоище под ЧерновцамиВидео

09:49

Доллар дорожает уже 5 дней подряд и достиг психологической отметки: что ждать украинцам дальшеВидео

09:34

Кот Микки из Житомира попал в Книгу рекордов Украины: чем он знаменит

09:19

Час "Ч" для Зеленского: что определит его судьбу и дальнейшие рейтингимнение

08:48

"Ты наглая тварь": скандал между женами Павлика вспыхнул с новой силой, не смолчал и певец

08:30

Коронавирус в Украине 26 ноября: 16 тыс. новых COVID-случаев и более 600 смертейВидео

Реклама
08:11

Гороскоп на сегодня 26 ноября 2021: Близнецам – козни недругов, Львам – судьбоносная встречаВидео

08:05

Накроет, как шторм: врач спрогнозировал новую вспышку COVID-19 после нового года

08:00

Цены на газ для населения вырастут на 200%, спасти ситуацию уже не удастся: эксперт объяснил, почемуВидео

07:58

Что категорически нельзя делать в доме: ТОП-3 страшных ошибокВидео

07:28

На Львовщине женщине продали в магазине конфеты с червями

07:08

Злата Огневич прикрыла голую грудь тоненьким поясом и нежно ласкала себя руками: пикантные фото

06:41

Смертельное ДТП под Харьковом: в прокуратуре раскрыли подробности страшной аварии с фуройВидео

06:33

Напрасные мечты кремлевских идеологов о расширении: почему распад России вероятнее, чем кажетсямнение

05:45

Во сколько обойдется новогодний стол 2022: цена удивитВидео

05:40

Самый вкусный теплый салат с беконом: готовить всего 5 минутВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять