Зеленский заявил о вероятности государственного переворота в декабре / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него есть звуковая информация о том, что Ринат Ахметов вместе с русскими готовит военный переворот 1-2 декабря.

Такое заявление президент сделал в пятницу, 26 ноября, в ходе общения с журналистами в рамках пресс-марафона, трансляция которого велась онлайн.

"Я получил информацию, что 1 декабря в нашем государстве будет государственный переворот. <...> У нас есть не только агентурная информация, но даже звуковая информация, где представители из Украины, скажем так, с представителями России обсуждают участие Рината Ахметова в государственном перевороте в Украине. Что будет привлечен $1 млрд и так далее", — сообщил глава государства.

"Я не Бурба, но могу сказать, что у нас не только агентурная, но и звуковая информация", — добавил Зеленский, и отметил, что на записях представители РФ и Украины якобы обсуждают возможное участие Ахметова в подготовке госпереворота.

При этом Зеленский отметил, что Ахметова хотят подставить.

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"Я считаю, что это подстава бизнесмену Ринату Ахметову, его втягивают в войну против государства Украина. Считаю, что он начал ее, что это будет его большая ошибка - нельзя воевать против своего народа, против президента, который избран народом Украины", — подчеркнул Зеленский.