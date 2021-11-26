Ахметов прокомментировал заявление Зеленского о причастности к госперевороту

Ринат Ахметов опроверг слова Зеленского / УНИАН

На сегодняшнем пресс-марафоне президент Украины Владимир Зеленский имел неосторожность обмолвиться, что олигарх Ринат Ахметов вместе с РФ готовит государственный переворот.

Буквально спустя несколько секунд глава государства объяснил, что неправильно высказался и вообще неизвестно о том, кто именно причастен к этому перевороту. Однако за это малое время еврооблигации ДТЕК Энерго, которой владеет Ахметов уже успели обвалиться. И ему, вероятно, пришлось исправлять ситуацию. В связи с этим, появилось опровержение слов Зеленского от Ахметова.

Заявление в Facebook опубликовала пресс-секретарь олигарха Анна Терехова. Причем, на трех языках сразу.

Полный текст заявления Ахметова

"Информация, обнародованная Владимиром Зеленским о якобы втягивании меня в какой-то госпереворот, - сплошная ложь. Меня возмущает распространение этой лжи, независимо от того, какими мотивами руководствуется Президент. Моя позиция была и будет однозначна - независимая демократическая и целостная Украина с Крымом и моим родным Донбассом. Мои действия это подтверждают. Как гражданин Украины, крупнейший инвестор, налогоплательщик и работодатель страны буду и дальше защищать свободную Украину, свободную экономику, демократию и свободу слова. И сделаю всё от себя зависящее, чтобы авторитаризма и цензуры в Украине не было", - говорится в заявлении.

Читайте такжеЗеленский обвинил Ахметова в госперевороте - курс еврооблигаций резко рухнулТакже заявление появилось на официальном сайте компании.

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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него есть звуковая информация о том, представители из Украины обсуждают с представителями России участие Рината Ахметова в государственном перевороте в Украине.

Однако позже президент Владимир Зеленский заявил, что в распоряжении власти оказалась некая "звуковая информация", на которой обсуждается подготовка государственного переворота в Украине. При этом он не смог раскрыть имена людей, голоса которых звучат на этой записи.

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