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Все боятся моего второго срока, Гордон из штанов выбрасывается, позорище - Зеленский

26 ноября 2021, 18:54
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Глава государства рассказал, что в его жизни есть нечто важнее президентства.

Зеленский обозвал Гордона / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский во время сегодняшнего пресс-марафона заявил, что есть люди, которые расшатывают парламент и говорят о возможном "путче".

Также, по его словам, они боятся, что он может пойти на второй срок.

Таких личностей глава государства оценил, как "ничего не стоящих".

"Я знаю, что общество это не поддержит. А то, что разгоняют некоторые медиа, что завтра люди выйдут: "Мы будем здесь стоять". По поводу чего стоять? Никто не изменял государству. И поэтому этой поддержки никакой в ​​обществе нет", - сказал Зеленский.

Между тем, он рассказал, что сейчас не думает о втором сроке и решать сам ничего не будет. Зеленский пожаловался на то, что не видит своих детей.

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"И даже если я не пойду на второй срок – они так боятся! – Гордон (журналист Дмитрий Гордон – ред.) аж из штанов выбрасывается: "Не должен идти! Не должен! Не должен! Не должен". Ну, господи боже мой, это ли самое главное? Я там не вижу, как мои дети растут. Вот это я должен. Должен только им… позорище", - заключил президент Украины.

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