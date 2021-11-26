"Я крепкий парень, но...": о чем сожалеет президент Зеленский

Зеленский назвал свои главные ошибки / president.gov.ua

Главная ошибка президента Украины Владимира Зеленского в его президентстве – это доверие. В частности, это касается кадровых назначений и людей, которые его подвели. Об этом он рассказал, отвечая на вопрос редактора Корреспондента Даниила Кирьякова.

Глава Украины считает, что в свое время ему нужно было рисковать. Но он пошел другим путем.

Также своей ошибкой Зеленский считает "спритнстерство". Он говорит, что все хотел сделать быстро. Кроме того, ему нужно было быстро покупать дом.

"Мне надо было быстро покупать два дома и ставить туда охрану. Чтобы люди не думали, что мне хочется. Мне, на самом деле, очень тяжело. На тот момент нужно было действовать быстро", - сказал президент.

Кроме того, Зеленский подчеркнул, что совершает много ошибок. Но непоправимых среди них нет. Это он объяснил "своей сущностью".

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"Я совершил ошибку, но непоправимых ошибок не совершаю. Я их много допускаю. Я по сути человек такой", - отметил глава Украины.

Кроме того, Зеленский сказал, что всегда говорит правду, какой бы она не была. Особенно, если ему обидно за сказанные в его сторону слова.

"Я всегда говорю, если мне обидно. Я говорю: Ты же меня не знаешь – сядь со мной, проведи со мной это время, поработай", - добавил Зеленский.

По его словам, ему очень тяжело слышать в свою сторону слово "подлец".

"Только подонку все-равно, что о нем говорят. А мне нет", - заверил Зеленский.

Подытоживая свой ответ, он подчеркнул, что ему часто бывает больно, а это говорит о том, "что он осознает свои ошибки и у него есть совесть".