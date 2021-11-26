"Из-за вас я не могу отдохнуть": Зеленский пригласил журналиста УП к себе на день рождения

Зеленский хочет праздновать день рождения с журналистом УП / president.gov.ua

В ходе президентского пресс-марафона главы украинского государства Владимира Зеленского состоялась эмоциональная беседа с журналистом "Украинской правды" Михаилом Ткачом.

Представитель СМИ задел президента задолго до этого в кулуарах власти. Зеленский его запомнил.

Позже УП провела расследование о юбилее главы ОП Андрея Ермака, который он в течение четырех дней праздновал на государственной резиденции "Синегора" в Карпатах.

Выяснилось, что гостей туда доставляли на авиации ГосЧС. В том числе и Зеленского.

В свою очередь, в ОП это факт опровергли. А на пресс-марафоне Зеленский также заявил, что праздника не было.

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Между тем, свой полет на самолете он объяснил тем, что президентский самолет сломан, а также обвинил Ткача в том, что из-за него он не может отдохнуть.

"Благодаря вам у меня нет места в Киеве, где отдохнуть. А я живой человек и у меня тоже есть личная жизнь".

В свою очередь, Ткач заявил, что Зеленскому "не нужно" отдыхать.

Президент Украины также обвинил журналиста в том, что из-за его профессиональных действий, Зеленские-младшие не могут выйти на улицу без охраны.

В итоге перепалка закончилась тем, что Зеленский пригласил Ткача к себе на день рождения, который он будет праздновать 25 января.

Напомним, главная ошибка президента Украины Владимира Зеленского в его президентстве – это доверие. В частности, это касается кадровых назначений и людей, которые его подвели. Об этом он рассказал, отвечая на вопрос редактора Корреспондента Даниила Кирьякова.

Также курс еврооблигаций "ДТЕК Энерго", который должен быть погашен в 2027 году, вмиг рухнул в пятницу, 26 ноября, после обвинений президента Украины Владимира Зеленского в сторону владельца компании Рината Ахметова.