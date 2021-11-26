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Президентский университет: как будут учиться "люди будущего" и что им это будет стоить

26 ноября 2021, 21:54
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Обучение будет длиться в течение трех лет.

студенты
Студенты будут вынуждены отработать в Украине / ua.depositphotos.com

В мае текущего года президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании Президентского университета для подготовки "людей будущего".

Вскоре стало известно, что на его строительство уйдет 7,2 млрд грн.

Теперь выяснилось, сколько будет стоить обучение в таком университете и как вообще это будет происходить.

Обучение для студентов обещают сделать полностью бесплатным, как и питание, лечение и проживание. Однако в будущем планируется и контрактная форма обучения.

По словам замминистра образования и науки Украины Игоря Гарбарука, точная стоимость обучения все еще неизвестна. Но в точности известно, что работать выпускники такого университета смогут только после того, как частная компания работодатель возместит учреждение оплату в трехкратном размере. Это, по задумке властей, поможет снизить отток кадров и несколько решить проблему с трудовой миграцией.

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Сколько нужно учиться

Учеба в заведении "для людей будущего" должна стартовать 1 октября 2023 года. В первый год работы заведение наберет 120 студентов (по 20 на каждую программу). После ВНО абитуриенты пройдут отбор в 3 этапа.

После окончания бакалавриата, который продлится 3 года вместо 4, можно будет работать в государственном секторе, органах власти, исследовательских и научных институтах в течение 3 лет. Тут будет действовать принцип "сколько учился – столько работаешь".

Где построят учреждение

Также известно, что Президентский университет построят на территории государственного "Экспоцентра Украины" на ВДНХ в 3 очереди. Строительство первой очереди планируют завершить к 2023 году, а весь комплекс - с апарт-отелем, технопарком, планетарием, библиотекой и больницей – к 2025 году.

Чему будут учить в Президентском университете

Информационные технологии, кибербезопасность и искусственный интеллект

В частности, в эту программу входит: наука о данных; программная инженерия и архитектура; кибербезопасность; ИТ-менеджмент.

Нанотехнологии: квантовые наноматериалы и технологии; наноструктуры и нанотехнологии; дизайн наноматериалов и нанотехнологий; наносенсоры; нанофизика конденсированных сред.

Аэрокосмические технологии: аэрокосмическая инженерия; спутниковая коммуникация; дизайн и конструирование летательных аппаратов; двигательно- и ракетостроение; астрофизика и астробиология; робототехника; космическая погода; спутниковый мониторинг окружающей среды; космическое материаловедение.

Биотехнологии и науки о здоровье: биотехнологии; биоинженерия; микробиология; эпидемиология; биоэтика.

Энергетические технологии: энергоэффективные и энергосберегающие технологии; интеллектуальные энергетические инфраструктуры; современные технологии генерации и скопления энергии; технологии возобновляемой энергетики; водородная энергетика и металловедение водонеустойчивых конструкций; безопасность атомной энергетики.

Глобализация и международные коммуникации: глобальный инновационный менеджмент и маркетинг в международных отношениях; глобальные студии; глобальная политика; научная дипломатия; дипломатия и глобальная кибербезопасность; дипломатия и международное сотрудничество; дипломатия и международное развитие.

На территории университета также должно быть 23 лаборатории по следующим направлениям:

наноматериалы; квантовые материалы; новые материалы и квантовая электроника; квантовые технологии; генная и клеточная инженерия; биомедицинские технологии; аналитическая биотехнология; сенсорная сигнализация; биофизика; биотехнология; клеточные биотехнологии; энергоэффективные преобразующие энергии; водородные технологии и биотопливо; энергоэффективность в муниципальном секторе; тепловые машины и промышленная энергоэффективность; центр накопителей энергии; методы моделирования, анализа данных и машинное обучение; методы искусственного интеллекта исследования данных; моделирование и информационные технологии в окружающей среде; вычислительный суперкомпьютерный центр; аддитивная технология производства высокоточных систем; космическая робототехника, космические аппараты и системы; симуляция космического пространства

Напомним, главная ошибка президента Украины Владимира Зеленского в его президентстве – это доверие. В частности, это касается кадровых назначений и людей, которые его подвели. Об этом он рассказал, отвечая на вопрос редактора Корреспондента Даниила Кирьякова в рамках сегодняшнего пресс-марафона по экватору своего президентства.

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Владимир Зеленский президент Украины
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