В Киеве обстреляли офис журналиста Дмитрия Гордона

Дмитрий Гордон / gordonua.com

В Киеве обстреляли здание, в которой находится редакция интернет-издания Дмитрия Гордона. Об этом сам журналист сообщил в опубликованном видеообращении.

Офис находится на Подоле, на улице Щекавицкой.

Сотрудники издания обнаружили след от пули на одном из окон офиса, после чего вызвали полицию.

Журналист связал произошедшее со своей профессиональной деятельностью.

"Друзья, говорить правду в стране, где за свободу слова нужно ежедневно сражаться, очень непросто. Но я это делаю, постоянно говорю то, что думаю, и говорю правду. Как видим, это многим, наверное, не нравится", – сказал Гордон.

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Он высказал убеждение, что преступление будет раскрыто, "поскольку здесь везде камеры".

"Кроме того, как мне сообщили мои источники в СБУ, здесь напротив находится общежитие СБУ, в котором установлен специальный пост в рамках негласных следственных действий по отношению ко мне, откуда полностью записывается все, что происходит здесь, перед входом в офис издания "ГОРДОН". Поэтому я совершенно уверен, что СБУ в содружестве с МВД даст ответ на вопрос, кто стрелял по нашим окнам, кому стоит поперек горла свобода слова и борьба за свободу слова в Украине", - сказал Гордон.

Как ранее сообщали, журналист Дмитрий Гордон в новом интервью с известным украинским педиатром Евгением Комаровским продолжают тему о том, какие они лохи из-за того, что в свое время поддержали президента Владимира Зеленского.

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