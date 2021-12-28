Если бы политиков не было: Гордон возглавил президентский рейтинг среди известных личностей

Гордон возглавил президентский рейтинг среди известных личностей / Скриншот

Если бы украинцам пришлось выбирать будущего президента не среди политиков, а среди известных личностей, то менее 30% людей имели бы кандидата, за которого были бы готовы отдать свой голос. При этом более 70% не определились, за кого хотели бы проголосовать.

Среди тех, кто определился, наибольшее преимущество респонденты предоставили журналисту Дмитрию Гордону. Такие результаты опроса Центра экономических и политических исследований им. А. Разумкова и Фонда "Демократические инициативы" имени И. Кучерива.

За Гордона проголосовали бы 9% среди всех опрошенных или 27% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого будет голосовать.

Далее список тех, за кого голосовали бы украинцы, выглядит так:

Журналист Виталий Портников - соответственно 6% и 20% голосов;

Журналистка Наталья Мосейчук - 4% и 12%;

Врач Евгений Комаровский - 4% и 10%;

Журналист Дмитрий Спивак - 3% и 8%;

Журналист-путешественник Дмитрий Комаров - 3% и 7%.

Певец Олег Винник - 2% и 4%.

Спортсмен Василий Ломаченко - 2% и 4%;

Писатель Лесь Подеревянский - 1% и 4%;

Спортсмен Александр Шовковский - 1% и 3%;

Певица Ольга Полякова - 1% и 1%;

Блогер София Стужук - 0,1% и 0,2%.

Людей также спросили, как бы они отнеслись к ситуации, если бы все нынешние политсилы и действующие политики не смогли бы участвовать в управлении государством. 35% опрошенных ответили, что негативно восприняли бы такую ситуацию, 25% – положительно, 23 – равнодушно. Еще 17% опрошенных не смогли определиться с ответом на этот вопрос.

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На вопрос, кому украинцы смогли бы доверить управление государством, если бы не было всех нынешних политиков и политических сил, опрошенные чаще всего отдавали предпочтение активистам (28%). Далее их предпочтения разделились следующим образом:

представителям местного самоуправления - 25%,

преподавателям университетов, ученым - 23%,

ветеранам АТО/ООС, добровольцам, военнослужащим - 22,5%,

волонтерам - 18,5%,

популярным журналистам, ведущим, актерам, художникам - 12%,

представителям ИТ-индустрии - 11%,

представителям бизнеса - 11%,

популярным блогерам, звездам социальных сетей - 3%.

Опрос проводился с 17 по 22 декабря. В нем приняли участие 2018 респондентов во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Напомним, согласно результатам свежего опроса Социологической группы "Рейтинг", в Украине рейтинг политических партий возглавляет политсила президента Владимира Зеленского − партия "Слуга народа". Ее готовы поддержать 19,2% среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором.

За партию Петра Порошенко "Европейская солидарность" готовы проголосовать 14,1% респондентов, "Батькивщину" – 11,1%, "Оппозиционную платформу – За жизнь" – 10,5%.

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