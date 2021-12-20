Кандидаты в президенты: Зеленский стал лидером рейтинга и антирейтинга — опрос

Владимир Зеленский / Фото Reuters

Президент Владимир Зеленский возглавляет рейтинг и антирейтинг кандидатов в президенты Украины.

За действующего главу государства готовы отдать свои голоса 16,7% респондентов, говорится в исследовании социологической компании SOCIS. Вместе с тем 32,4% опрошенных не хотят видеть его в президентском кресле.

На втором месте в рейтинге находится Петр Порошенко с поддержкой на уровне 12,3%. В то же время 28,2% респондентов выразили ему недоверие.

На третьем месте политических симпатий украинцев - Юлия Тимошенко. Ее готовы поддержать 8,6% опрошенных, а ее антирейтинг составляет 16,7%.

Далее в президентском рейтинге идут:

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Юрий Бойко (7,9% / антирейтинг 23%);

Игорь Смешко (5,1%/8,6%);

Дмитрий Разумков (4,9%/8,9%);

Евгений Мураев (4,3%/14,5%);

Владимир Гройсман (4,3%/10%).

/ socis.kiev.ua

/ socis.kiev.ua

Опрос проводится 11−16 декабря методом телефонноого интервью САТИ (Computer Assisted Telephone Interviewing) с использованием планшетов. Всего было опрошено 2000 респондентов. Опрос не проводился на оккупированных территориях Крыма и Донбасса.

Статистическая погрешность выборки (доверительный интервал): +/- 2,4%.

Добавим, что соучредителем центра SOCIS является бывший глава фракции БПП в Верховной Раде и политтехнолог Петра Порошенко Игорь Грынив.

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