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Кандидаты в президенты: Зеленский стал лидером рейтинга и антирейтинга — опрос

20 декабря 2021, 11:58
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За действующего главу государства готовы отдать свои голоса на выборах 16,7% респондентов

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / Фото Reuters

Президент Владимир Зеленский возглавляет рейтинг и антирейтинг кандидатов в президенты Украины.

За действующего главу государства готовы отдать свои голоса 16,7% респондентов, говорится в исследовании социологической компании SOCIS. Вместе с тем 32,4% опрошенных не хотят видеть его в президентском кресле.

На втором месте в рейтинге находится Петр Порошенко с поддержкой на уровне 12,3%. В то же время 28,2% респондентов выразили ему недоверие.

На третьем месте политических симпатий украинцев - Юлия Тимошенко. Ее готовы поддержать 8,6% опрошенных, а ее антирейтинг составляет 16,7%.

Далее в президентском рейтинге идут:

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  • Юрий Бойко (7,9% / антирейтинг 23%);
  • Игорь Смешко (5,1%/8,6%);
  • Дмитрий Разумков (4,9%/8,9%);
  • Евгений Мураев (4,3%/14,5%);
  • Владимир Гройсман (4,3%/10%).
/ socis.kiev.ua
/ socis.kiev.ua

Опрос проводится 11−16 декабря методом телефонноого интервью САТИ (Computer Assisted Telephone Interviewing) с использованием планшетов. Всего было опрошено 2000 респондентов. Опрос не проводился на оккупированных территориях Крыма и Донбасса.

Статистическая погрешность выборки (доверительный интервал): +/- 2,4%.

Добавим, что соучредителем центра SOCIS является бывший глава фракции БПП в Верховной Раде и политтехнолог Петра Порошенко Игорь Грынив.

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