Каждый третий украинец готов к вооруженному сопротивлению в случае вторжения РФ – опрос

Готовы ли украинцы защищать границы с оружием в руках / Reuters

Готовы ли украинцы сопротивляться захватчику в случае масштабного вторжение российских войск на территорию Украины? Такой вопрос гражданам задали работники Киевского международного института социологии.

По результатам опроса оказалось, что 33,3% – то есть каждый третий – готов с оружием в руках сопротивляться врагу, если тот нападет на его город или село.

Этот показатель был самым высоким на западе Украины (39,7%) и в центральных областях (33,7%). На юге утвердительный ответ на этот вопрос дали 29,7% респондентов, на востоке – 25,6%.

На вопрос, готовы ли они противиться путем участия в акциях гражданского сопротивления "да" ответили 21,7% опрошенных.

При этом в целом одним или другим способом готовы сопротивляться 50,2% граждан.

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Читайте такжеПотенциал для шантажа: Зеленский назвал причину скопления войск РФ у украинской границы"В региональном измерении готовность сопротивляться варьирует от 60,5% на западе до 37,2% на востоке", – говорится в сообщении.

Среди других предложенных ответов опрошенные выбирали такие:

выехали бы в более безопасный регион – 14,8%,

выехали бы заграницу – 9,3%,

ничего бы не делали – 18,6%.

Не определились с ответом 12,1% опрошенных, а 1,1% отказались ответить на вопрос.

Опрос проводился в телефонном режиме в период со 2 по 11 декабря 2021 года. Выборка составила 2000 респондентов, проживающих во всех регионах Украины, кроме АР Крым.

Российские военные возле украинской границы

О стягивании российских войск к украинской границе сообщили иностранные издания в конце октября этого года американские издания The Washington Post и Politico опубликовали статьи, в которых говорилось о концентрации войск России у границ Украины. В качестве подтверждения своих сведений они продемонстрировали спутниковые снимки передвижения воинских подразделений.

Министр обороны Алексей Резников отметил, что численность военных подразделений вблизи украинских рубежей может увеличиться до 175 тысяч. Однако Киев будет готов к такому развитию событий, подчеркнул он.

Президент Владимир Зеленский 10 декабря заявил, что Россия пообещала США не нападать на Украину. Российские власти сказали об этом Америке и миру, о чем Зеленскому, по его словам, рассказал глава Белого дома Джо Байден.

Как сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, сейчас возле украинских рубежей находятся 92 тысячи военных. Для наступления россиянам понадобится воинский контингент как минимум в 500-600 тысяч. Чтобы нарастить наступательные силы, Москве потребуется более 24 часов.

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