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Слуга народа Зеленского ушла в отрыв, Евросолидарность – вторая: обнародован свежий рейтинг партий

20 декабря 2021, 13:29
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Замыкает лидирующую тройку Батькивщина Юлии Тимошенко.

выборы
В Раду проходят 8 политических сил, лидирует Слуга народа - Рейтинг / Фото Reuters

В случае досрочных выборов в Верховную Раду партию Слуга народа президента Владимира Зеленского готовы поддержать 19,1% украинцев. За Европейскую солидарность Петра Порошенко намерены проголосовать 13,5% респондентов. Батькивщину Юлии Тимошенко поддерживают 11,2% украинцев. За ОПЗЖ готовы голосовать 10,5% респондентов. В первую пятерку попала и партия Сила и честь Игоря Смешко – 7,3%. Такие данные опубликовала социологическая группа Рейтинг.

Согласно результатам исследования социологов, которое проводилось в период с 14 по 16 декабря, в рейтинге политических сил продолжает лидировать партия президента Владимира Зеленского Слуга народа (19,1%).

Читайте такжеЗеленский в отрыве от Порошенко - новый президентский рейтингВторое место у Европейской солидарности – партии Петра Порошенко (13,5%). Третьей идет Батькивщина Юлии Тимошенко (11,2%).

Оппозиционная платформа – За жизнь набирает 10,5% поддержки. В первой пятерке также оказалась Сила и честь Игоря Смешко – 7,3%.

Также 5% избирательный барьер преодолевают партия Дмитрий Разумкова Разумная политика – 6,2%, Украинская стратегия Гройсмана – 6% и партия Наши Евгения Мураева – 5,6%.

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Какие партии попадают в Раду

  • Слуга народа – 19,1%
  • Европейская солидарность – 13,5%
  • Батькивщина – 11,2%
  • ОПЗЖ – 10,5%
  • Сила и честь – 7,3%
  • Разумная политика – 6,2%,
  • Украинская стратегия Гройсмана – 6%,
  • Наши – 5,6%.

Остальные партии в Верховную Раду не попадают.

Социологический опрос был проведен в период с 14 по 16 декабря. В нем приняли участие 2000 респондентов. Исследование проводилось методом телефонного интервью во всех областях Украины, кроме захваченных АР Крыма и отдельных районов Донбасса. Погрешность не выше 2,2%.

Опрос центра Социс

По данным исследования центра Социс, проводившегося с 11 по 16 декабря, в новом рейтинге политических партий лидирует Европейская солидарность Петра Порошенко, за которую готовы проголосовать 12,3% респондентов. Незначительно отстает Слуга народа президента Зеленского – 12,2%. В тройке и Батькивщина Юлии Тимошенко – политсилу поддерживают 8,3% украинцев.

В Раду попадают ОПЗЖ (7,8%) и Разумная политика Дмитрия Разумкова (5,5%). Другие партии, согласно исследованию, не преодолевают 5% барьер.

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