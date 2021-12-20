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Партия Порошенко обогнала Слугу народа: названо 5 партий, которые попадают в Верховную Раду

20 декабря 2021, 12:51
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Если бы выборы в Раду прошли в ближайшее время, в украинский парламент попали бы 5 политических сил.

Верховная Рада
Партия Порошенко обошла Слугу народа Зеленского на 0,2% - Социс/ УНИАН

Партию Петра Порошенко Европейская солидарность готовы поддержать 12,3% украинцев. На втором месте идет партия президента Владимира Зеленского Слуга народа, за которую готовы проголосовать 12,1%. Замыкает тройку Батькивщина Юлии Тимошенко – политическую силу могут поддержать 8,3% респондентов. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования центра Социс.

Согласно данным социологов, в Верховную Раду попадают 5 политсил. Партия Порошенко (12,3%) незначительно опережает Слугу народа (12,1%). Далее следует Батькивщина Юлии Тимошенко (8,3%), ОПЗЖ (7,8%) и партия Разумная политика Дмитрия Разумкова (5,5%). Опрос проводился в период с 11 по 16 декабря.

Какие партии проходят в Верховную Раду

  • Европейская солидарность – 12,3%
  • Слуга народа – 12,1%
  • Батькивщина – 8,3%
  • ОПЗЖ – 7,8%
  • Разумная политика – 5,5%

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Остальные партии не набирают 5% поддержки избирателей. Среди них ВО Свобода – 3,6%, Наши – 3,6% и Украинская стратегия Гройсмана – 3,5%.

Напомним, по данным опроса группы Рейтинг, который проводился в начале декабря, за Слугу народа готовы были проголосовать 18% украинцев. Европейскую солидарность поддерживали 13,7%. ОПЗЖ и Батькивщину – по 11,4% респондентов. Партию Разумкова Разумная политика поддержали 7,5% респондентов, Украинскую стратегию Гройсмана – 6,2%. Силу и Честь – 6%, а партию Наши – 5,2%.

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Верховная Рада Социс Слуга народа социологический опрос новости Украины Европейская солидарность
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