"Слуга народа" оторвалась от партии Порошенко: новый партийный рейтинг

"Слуга народа" / УНИАН

В Украине рейтинг политических партий возглавляет политсила президента Владимира Зеленского − партия "Слуга народа". Об этом свидетельствует свежий опрос социологической группы "Рейтинг", которую готовы поддержать 19,2% среди голосующих и определившихся с выбором.

За партию Петра Порошенко "Европейская солидарность" готовы проголосовать 14,1% респондентов, "Батькивщину" – 11,1%, "Оппозиционную платформу – За жизнь" – 10,5%.

Партию "Украинская стратегия Гройсмана" поддерживают 6,8%, партию "Сила и честь" – 6,5%, партию Разумкова "Разумная политика" – 6,0%, партию Мураева "Наши" – 5,7%, Радикальную партию – 4,2%, "УДАР Виталия Кличко" - 4,0%, ВО "Свобода" - 3,5%, партию Шария - 2,6%, партию "Голос" - 2,2%.

Рейтинг других политических сил – менее 2%.

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По данным исследования центра Социс, проводившегося с 11 по 16 декабря, в новом рейтинге политических партий лидирует Европейская солидарность Петра Порошенко, за которую готовы проголосовать 12,3% респондентов. Незначительно отстает Слуга народа президента Зеленского – 12,2%. В тройке и Батькивщина Юлии Тимошенко – политсилу поддерживают 8,3% украинцев.

В Раду попадают ОПЗЖ (7,8%) и Разумная политика Дмитрия Разумкова (5,5%). Другие партии, согласно исследованию, не преодолевают 5% барьер.

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