"Я - обычный, а ты - конкретный": Гордон и Комаровский обменялись комплиментами

Комаровский и Гордон / скриншот

Журналист Дмитрий Гордон в новом интервью с известным украинским педиатром Евгением Комаровским продолжают тему о том, какие они лохи из-за того, что в свое время поддержали президента Владимира Зеленского.

Соответствующее видео обнародовано в соцсетях.

Гордон спросил Комаровского: "Лохи мы или нет? Я должен выяснить это для себя. Мы нормальные лохи, да?".

"Ну... наверное..", - ответил Комаровский.

Далее журналист и педиатр продолжили беседу на эту тему. "Я лох обычный, а ты - лох конкретный. Я просто рядом постоял, а ты - на три часа интервью сделал", - ответил Комаровский Гордону.

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Комаровский и Гордон поддерживали Зеленского на выборах

Евгений Комаровский заявил, что президент Владимир Зеленский после выборов предлагал ему идти в депутаты. Также он сказал, что готов быть советником президента – не президента Зеленского, а президента.

При этом Дмитрий Гордон сказал, что в конце 2018 года, еще до оглашения Владимиром Зеленским того, что он будет участвовать в выборах, уговаривал его баллотироваться в президенты.

Теперь же Дмитрий Гордон заявил, что политическая карьера президента Украины Владимира Зеленского закончится вместе с истечением срока его полномочий. По его словам, после своего правления президента ждет "начало конца". Лично для него Зеленский "умер – нет его больше".

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В свою очередь Евгений Комаровский заявил, что считает ошибкой собственное решение поддержать на выборах Владимира Зеленского. Он сказал, что и он сам, и Гордон "лоханулись".

Украинский шоумен, продюсер и актер Андрей Данилко, известный своим сценическим персонажем певицы Верки Сердючки, мог повторить судьбу президента Украины Владимира Зеленского. Как заявила главный редактор издания Гордон Алеся Бацман, в 2019 году его якобы "планировали" сделать главой государства и предлагали "большие деньги".

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