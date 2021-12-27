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Жена Гордона рассказала о планах сделать Верку Сердючку президентом Украины

27 декабря 2021, 12:08
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Журналист Алеся Бацман рассказала, что в 2019 году Андрея Данилко якобы "планировали" сделать главой государства и предлагали "большие деньги"

Андрей Данилко
Андрею Данилко якобы предлагали баллотироваться в президенты Украины / instagram.com/an.danilko/

Украинский шоумен, продюсер и актер Андрей Данилко, известный своим сценическим персонажем певицы Верки Сердючки, мог повторить судьбу президента Украины Владимира Зеленского. Как заявила главный редактор издания Гордон Алеся Бацман, в 2019 году его якобы "планировали" сделать главой государства и предлагали "большие деньги".

"Его (Данилко, – ред.) уговаривали это сделать, очень многие уговаривали. Приходили от разных сил, партий. Сулили очень большие деньги", – сказала журналист в программе Хард с Влащенко на канале Украина 24.

По словам Бацман, Данилко смог бы полностью перевернуть "политический ландшафт" страны на то время. Однако артист отказался.

"Он сказал: "Я хочу сохранить себя". Вот это то, что не удалось Владимиру Зеленскому", – сказала журналист.

Бацман напомнила, что в 2019-м желание баллотироваться в президенты изъявлял и лидер группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук. Журналист отметила, что якобы политики переживали, что если Вакарчук пойдет на выборы, то "это поломает все". Бацман считает, что лидеру ОЭ "не хватило смелости и решительности", тогда как Зеленский "пошел и выиграл выборы".

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Как известно, 21 апреля 2019 Владимир Зеленский был избран Президентом Украины на очередных выборах, получив поддержку 73,22% избирателей. 20 мая принял присягу перед народом Украины как глава государства.

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Как сообщал Главред, социологическая группа Рейтинг оценила электоральные симпатии украинцев. Согласно проведенному опросу, выяснилось, что если бы выборы президента Украины прошли в начале декабря 2021 года, то в первом туре самую большую поддержку избирателей получил бы действующий президент Владимир Зеленский.

За Зеленского проголосовали бы 23,5% среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором. По сравнению с cерединой ноября (23,1%) рейтинг действующего президента не изменился,

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