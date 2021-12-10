Социологи выяснили, кого украинцы хотят видеть в кресле президента - Зеленский сохраняет лидерство

Владимир Зеленский остается лидером президентского рейтинга / УНИАН

Социологическая группа Рейтинг оценила электоральные симпатии украинцев. Согласно проведенному опросу, выяснилось, что если бы выборы президента Украины прошли в начале декабря 2021 года, то в первом туре самую большую поддержку избирателей получил бы действующий президент Владимир Зеленский.

За Зеленского проголосовали бы 23,5% среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором. По сравнению с cерединой ноября (23,1%) рейтинг действующего президента не изменился, говорится в сообщении на сайте группы Рейтинг.

За экс-президента, лидера Европейской солидарности Петра Порошенко проголосовали бы 13,4% респондентов (в середине ноября его поддержка составляла 13,3%).

Юлия Тимошенко набрала бы 9,9% голосов (в середине ноября - 10,9%), Юрий Бойко - 9,3% (в середине ноября - 9,2%), Дмитрий Разумков - 7,5%, (в середине ноября - 8,3%).

Свежий президентский рейтинг / ratinggroup.ua

ratinggroup.ua

Опрос проведен Социологической группой Рейтинг 6-8 ноября 2021 года среди 2500 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий.

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Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.

Как сообщал Главред, согласно опросу КМИС, проведенному в октябре, действующий глава государства Владимир Зеленский сохранял лидерские позиции в рейтинге возможных кандидатов в президенты Украины, но по сравнению с весной-летом его поддержка снизилась.

Если бы выборы президента состоялись в середине октября, то за Зеленского проголосовали бы 24,7% среди тех, кто собирается голосовать и определился с выбором.

Соцопрос, проведенный Центром Разумкова в конце октября 2021 показал, что Зеленский с 31,6% голосов лидирует и среди кандидатов на должность президента Украины, за которых украинцы не будут голосовать ни при каких обстоятельствах. На втором месте антирейтинга расположился Петр Порошенко (31,6%), на третьем - Виктор Медведчук (24,7%).

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