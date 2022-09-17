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Готовятся отступать: на Херсонщине оккупанты затопили 9 вагонов - Генштаб

17 сентября 2022, 19:08

По информации военных, в районе Каховской ГЭС, для построения в дальнейшем переправы, вражеские войска затопили 9 вагонов.

Херсонская область, Херсонщина, украинские военные, ВСУ, танк
Генштаб сообщил о ситуации на Херсонщине / Фото из открытых источников, УНИАН

Оккупанты вовсю готовят себе пути отступления в Херсонской области. Они затопили 9 вагонов для построения переправы в районе Каховской ГЭС, говорится в вечерней сводке Генштаба в субботу, 17 сентября.

"В связи с успешными действиями Сил обороны по выводу из строя всех переправ через Днепр на Херсонском направлении, оккупанты готовят себе пути отступления.

По информации военных, в районе Каховской ГЭС, для построения в дальнейшем переправы, вражеские войска затопили 9 вагонов.

Также было подтверждено уничтожение более 180 оккупантов в Херсоне 10 сентября. Удар был нанесен по зданию ООО "Алкосервис", где размещался личный состав и военная техника противника.

"Подразделения Росгвардии и ФСБ пять дней разбирали завалы и доставали тела погибших, пытаясь скрыть потери", - говорится в сообщении.

Также по информации Генштаба, в Херсонской области россияне заставляют местных предпринимателей вести расчеты в российских рублях.

Ситуация в Херсонской области

Армия Украины за прошедшие 2 недели освободила от оккупации России около 500 квадратных километров Херсонской области. Под контроль Киева вернули 5 населенных пунктов – Высокополье, Нововознесенское, Белогорка, Сухой Ставок и Миролюбовка.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что ВСУ после успешного контрнаступления в Харьковской области возьмут паузу. Украинские войска будут готовить новые резервы для проведения операций. Но в то же время у армии появляется возможность завершить свое наступление на Херсонщине.

Полковник ВСУ в запасе Роман Свитан сказал, что Херсонщина освобождается медленно из-за высокой плотности войск России в самом регионе.

Темпы дальнейшего движения будут зависеть от скорости уничтожения группировки врага и объемов оружия, которое поставляет Запад.

По информации Института изучения войны, силы обороны Украины продолжают проводить контрнаступательную операцию в Херсонской области. Украинские войска атакуют оккупантов РФ северо-западнее Херсона, неподалеку украинского плацдарма через реку Ингулец, к югу от границы Херсонской и Днепропетровской областей – к западу от Высокополья.

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