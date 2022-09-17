Армия Украины контрнаступает на Херсонщине и наносит удары по войскам РФ на трех участках – ISW

ВСУ перебрасывают войска на участки фронта в Херсонской области - эксперты / Коллаж Людмила Денисова, Генштаб ВСУ

Силы обороны Украины продолжают проводить контрнаступательную операцию в Херсонской области. Украинские войска атакуют оккупантов РФ северо-западнее Херсона, неподалеку украинского плацдарма через реку Ингулец, к югу от границы Херсонской и Днепропетровской областей – к западу от Высокополья. Об этом сообщают в Институте изучения войны.

Согласно сводке ISW, украинская армия продолжает наступать на Херсонщине, особенно на трех участках:

Северо-западнее оккупированного Херсона

Неподалеку украинского плацдарма через реку Ингулец

К югу от границы Херсонской и Днепропетровской областей, к западу от Высокополья.

Специалисты отметили, что Генштаб ВСУ рассказал об обстреле войсками России позиций украинских войск в Правдино, которое расположено к северо-западу от Херсона. Скорее всего, в город вошли украинские силы.

"Снимки, обнародованные пророссийскими Telegram-каналами, подтвердили, что войска РФ отразили штурм украинской морской пехоты в районе Андреевки (близь украинского плацдарма через реку Ингулец)", - отметили эксперты.

Также в Институте добавили, что украинские войска перебрасывают силы и средства в районы Андреевки и Белогорки.

"Генштаб Украины указывает, что россияне обстреляли Новопетровку (южнее Кривого Рога), что свидетельствует о том, что украинские войска вошли в город, несмотря на предварительные заявления РФ об отражении атак", - подчеркнули в ISW.

Ситуация в Херсонской области

Армия Украины за прошедшие 2 недели освободила от оккупации России около 500 квадратных километров Херсонской области. Под контроль Киева вернули 5 населенных пунктов – Высокополье, Нововознесенское, Белогорка, Сухой Ставок и Миролюбовка.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что ВСУ после успешного контрнаступления в Харьковской области возьмут паузу. Украинские войска будут готовить новые резервы для проведения операций. Но в то же время у армии появляется возможность завершить свое наступление на Херсонщине.

Полковник ВСУ в запасе Роман Свитан сказал, что Херсонщина освобождается медленно из-за высокой плотности войск России в самом регионе.

Темпы дальнейшего движения будут зависеть от скорости уничтожения группировки врага и объемов оружия, которое поставляет Запад.

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