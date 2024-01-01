Гремят взрывы: в Киеве и области тревога из-за атаки дронов-камикадзе

Группы ударных беспилотников двигались в направлении Киева с юго-восточного направления.

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В Киеве объявили воздушную тревогу / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

В понедельник днем, 1 января, в Киеве объявили воздушную тревогу после того, как группа российских беспилотников типа "Шахед" направилась в сторону столицы.

Как сообщили в КОВА, в воздушном пространстве Киевской области были зафиксированы вражеские беспилотники, а силы ПВО начали работать по целям.

По данным главы Киевской ОВА, в пригороде столицы работает ПВО.

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"В пригороде столицы работает ПВО! Находитесь в укрытиях!", - говорится в официальном сообщении.

Отметим, что около 16 часов сигнал воздушной тревоги был объявлен и в столице.

"В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты!" – добавили в КГГА.

В мониторинговых пабликах пишут, что группы ударных беспилотников двигались в направлении Киева с юго-восточного направления. Киевлян и гостей города просят не игнорировать сигнал тревоги.

Добавим, что в Сети публикуют кадры пролета дронов над Киевщиной. В Воздушных силах предупредили о том, что БПЛА пролетают через Бориспольский район в сторону Киева.

Удар РФ по Украине 29 декабря

29 декабря российские оккупанты нанесли крупнейшую серию ракетных ударов и ударов дронов по Украине с момента начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года. Мишенью была вся страна.

Оккупанты атаковали Украину 158 ракетами различных типов и дронами Shahed-136/131. Силы обороны уничтожили 114 вражеских целей. Враг наносил удары по объектам критической, промышленной и военной инфраструктуры.

В Запорожье, Днепре и Одессе 30 декабря – день траура по погибшим в результате российской атаки.

В Запорожье количество жертв возросло до 9 человек. В Днепре погибли 6 мирных жителей, в Одессе оккупанты оборвали жизни четверых невинных людей.

В результате вражеского ракетного обстрела по Харькова погибли 3 человека. В областную клиническую больницу доставили 12 раненых. На данный момент в больнице находятся 8 пациентов, из них 2 – в тяжелом состоянии, 6 – состояние легкое.

Все подробности массированного удара по Украине читайте в материале: Удар по роддому в Днепре и станции метро в Киеве: что известно о ракетной атаке РФ.

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