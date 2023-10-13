"ХАМАС устроил Бучу": журналист назвал разжигателей войны на Ближнем Востоке

Настроения в Израиле говорят в пользу сближения с Киевом, подчеркнул Цви Зильбер.

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Израиль продолжает отражение атаки ХАМАС / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Одним из главных бенефициаров обострения, которое разгорелось между Израилем и ХАМАС, является диктатор Владимир Путин, заявил израильский журналист Цви Зильбер.

Он пояснил, что тем самым президент РФ отвлек внимание мира от агрессии страны-оккупанта против Украины. "Он отвлек американские ресурсы от помощи Украине, потому что американцы сейчас будут перебрасывать помощь Израилю", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Журналист также напомнил о том, что с началом боевых действий на Ближнем Востоке цена барреля нефти подскочила до 89 долларов, что также играет на руку РФ.

При этом он уверен в том, что различные террористические организации воюют за какие-то свои идеалы, но параллельно они повышают цены на нефть: "И так происходит финансирование террора. Поэтому бенефициары все петрократии – это и Россия, и Иран, и Саудовская Аравия".

Одним из главных бенефициаров войны он также назвал Иран. Потому что обострение на Ближнем Востоке надолго отложит нормализацию отношений между Израилем и Саудовской Аравией.

Вместе с тем собеседник считает, что настроения в Израиле говорят в пользу сближения с Киевом на фоне войны РФ с Украиной и нападения ХАМАС.

"Очень много параллелей – мы уже говорили, что ХАМАС устроил Бучу, и это первое что напрашивается. И вот они (Владимир Зеленский и Биньямин Нетаньяху, - ред.) разговаривали по телефону во второй день войны. Я думаю, что это был не просто разговор для вежливости – что-то они координировали, обменивались какой-то информацией и какими-то мнениями. И я думаю, что мы увидим изменения в этих отношениях. Ну, по крайней мере, это будет увеличение поддержки Украины со стороны Израиля – я в этом практически не сомневаюсь", - добавил Зильбер.

Смотрите видео - интервью Цви Зильбера Главреду:

Обострение на Ближнем Востоке:

Ранее Израиль признал провал из-за нападения ХАМАС. В Генеральном штабе Армии обороны Израиля назвали ответственного за нападение террористов ХАМАС и заявили, что нанесут сокрушительный удар по боевикам.

Кто такой Цви Зильбер Цви Зильбер - израильский журналист, публицист и радиоведущий. Программный директор радиостанции "Лучшее радио".

Ранее сообщалось о том, что США могут одновременно обеспечивать оружием и Израиль, и Украину. Ллойд Остин посетит Израиль. Там он встретится с израильскими лидерами, чтобы подчеркнуть непоколебимую приверженность США поддержке Израиля.

Напомним, ранее сообщалось, что Израиль переходит к полноценному наступлению на Сектор Газа, заявили в Минобороны страны 10 октября. Как полагают в ведомстве, война может продлиться несколько недель или месяцев.

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