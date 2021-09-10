Херсонщину атакуют гусеницы: насекомые уничтожили тысячи деревьев и добрались до многоэтажек

Гусеницы, как дождь, падают на людей прямо с потолка в подъездах / скриншот ТСН

Херсонскую область атакуют гусеницы. Речь идет об американской белой бабочке - насекомые активно размножаются, ведь для них в этом году в Украине сложились самые благоприятные погодные условия.

Местные жители говорят, что гусеницы облепили деревья и даже жилые дома - они падают людям на голову, в волосы, за шиворот. В области объявили карантин, передает ТСН.

Из-за нашествия насекомых на Херсонщине деревья и зеленые насаждения остались без листьев. Гусеницы за пару недель съели листву, а теперь подбираются к цветам. Под угрозой сейчас оказались городские парки, а также деревья в городских дворах. Фермерские сады не пострадали, так как их обрабатывали специальными препаратами.

Насекомые пробираются и в подъезды - там они, как дождь, падают на людей прямо с потолка. Зайти в дом для местных становится настоящим испытанием.

Отметим, американская белая бабочка откладывает более двух тысяч яиц и хорошо переносит южные зимы. А в этом году сначала влажное, а потом жаркое лето изрядно способствовало размножению насекомых. По словам экспертов, питаются гусеницы более 300 видами растений. Одной яйцекладки этого вредителя достаточно для того, чтобы уничтожить листья деревьев 15-летнего возраста.

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В Госпродпотребслужбе сообщили, что от гусениц американской белой бабочки пострадали три тысячи гектаров деревьев.

Читайте такжеНовая напасть на украинцев: людей атакуют опасные насекомые, без спасателей обойтись невозможноАтака насекомых ожидается и в следующем году, поэтому нужно будет обработать деревья биопрепаратами, как только на них появится паутина. Сейчас это делать уже нет смысла, говорят эксперты. Кроме того, нужно развесить много скворечников, чтобы с гусеницами боролись птицы.

Как сообщал Главред, Азовское море в 2021 году превратилось в обитель для медуз. Настоящее нашествие медуз наблюдалось на курортах в Мелитопольском районе. Отдыхающие жаловались, что вода стала киселем.

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