Эксперты объяснили нашествие медуз в Азовском море и рассказали, как им противостоять

Медузы заполнили Азвоское море / twitter.com/KrimRt

Азовское море в текущем году превратилось в обитель для медуз. Настоящее их нашествие на курортах в Мелитопольском районе. Отдыхающие жалуются, что вода стала киселем.

Как сообщает местное издание "РИА-Мелитополь", специалисты Института рыбного хозяйства и экологии моря объяснили такой вал медуз увеличением их количества в Черном море, с которого они добираются на Азовское через Керченский пролив весной.

Также благоприятным фактором для развития медуз в Азовском море есть постепенное приближение его солености к черноморской. В частности, причиной этому служат изменения в водном балансе Азовского бассейна и довольно теплые зимы, которые способствуют успешной зимовке теплолюбивых медуз.

В Институте рассказали, что самая высокая численность медуз в Азовском море была в 1978 году - около 7 миллиардов. А в 2018-м их насчитали всего лишь 10 миллионов. Наиболе распространенные представители - корнерот и аурелия, то есть медуза ушастая.

Эксперты не видят кардинальных путей решения этого вопроса, но советуют владельцам баз отдыха сдерживать их нашествие барьерными сетками.

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Ведь скользкие ядовитые обитатели могут нанести прямой вред здоровью человека из-за ожогов щупальцами и органическое загрязнение воды.

Медузы в Азовском море - о чем ранее писал Главред:

В Запорожской области в селе Приморский Посад на берегу Азовского моря настоящее нашествие медуз. В этом году их настолько много, что их собирают по всему берегу и вывозят тачками, куда их скидывают лопатой.

Однако медуз собирают сами отдыхающие. Люди достают их из воды и складывают в кучу.

Кроме этого, в курортном Бердянске Запорожской области, который привлекает туристов теплым Азовским морем, отдыхающие жалуются на неудобства при купании на пляжах.Туристами не дают покоя морские блохи.