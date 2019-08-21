Сыпятся сверху, заползают в окна: на курорте России поднялась паника из-за нашествия гусениц

Гусеницы американской белой бабочки заполонили Сочи

Один из популярных курортов России Сочи заполонили полчища гусениц: они сыпятся на горожан с деревьев, оккупируют автомобили, детские площадки и заползают в окна домов.

Видео с "атакой" гусениц на машину выложили в Instagram sochi__today. В ролике видно, как по автомобилю передвигаются не менее сотни волосатых существ.

В сети стали подшучивать: теперь все, что остается хозяину - сжечь машину с гусеницами, либо добровольно отдать им транспорт.

"Оставляя свое авто под деревьями, будьте готовы, что его могут угнать. Нет, не воришки, а гусеницы", - отметила владелица авто.

Жители города подняли панику в сети, жалуются: даже окна открыть не могут, гусеницы живо заползают в дом, и уничтожают все комнатные растения. По словам горожан, власти не намерены исправлять сложившуюся ситуацию.

"Гибнут деревья по городу, и никто не спасает! Мы в своем районе все ветки пораженные спилили и сожгли!", "Сидишь на площадке детской, а они сверху на тебя падают", "Деревья гибнут, гусеница жрет все подряд, за окном не осталось герани, окно открывать нельзя, гусеницы заползают в окно! Не принимаются никакие меры! Караул‼ Что делать? Деревья пилить нельзя!", "У нас у соседей та же картина. Карантинные службы не работают! Мы пытались дозвониться, трубку никто не берет!", - писали возмущенные горожане.

По словам биологов, заполонила Сочи американская белая бабочка – это нормальное явление для этого периода времени, и они не несут никакой опасности людям, лишь могут доставлять неудобства из-за своей численности.

Ранее Сочи накрыл жуткий ливень: город ушел под воду.