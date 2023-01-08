glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Хочет внушать страх, но боится силы": почему не стоит беспокоиться о "красных линиях" Путина - СМИ

8 января 2023, 08:38
Страны Запада не должны учитывать мифические "красные линии" российского диктатора Владимира Путина, а дать украинцам танки Abrams и Leopard.
Путин
Пусть Путин лучше беспокоится о "красных линиях" Запада, считает Андреас Клют / Фото kremlin.ru

После полномасштабного вторжения России в Украину, Запад столкнулся с головоломкой: как поддержать страну в ее героической самообороне и при этом не преступить путинские "красные линии". Однако на самом деле вопрос нужно задавать иначе: как помочь Киеву победить, не начиная Третью мировую войну. Об этом в своей колонке для Bloomberg написал колумнист Андреас Клют.

По его словам, беспокойство стран Запада по поводу передачи ВСУ "наступательных" вооружений неуместно, ведь вся борьба Украины – это самозащита.

"На этой неделе США, Германия и Франция сделали большой шаг вперед в поиске ответа. Все трое объявили, что дадут украинцам новые виды танков. Американцы пришлют боевые бронированные машины Bradley. Немцы поставят их эквивалент Marder. Французы – аналогичные машины AMX-10. Назвать их танками технически можно с большой натяжкой. У Bradley и Marder есть пушки и гусеницы, но их главное назначение – доставлять пехотинцев туда, где они нужны. AMX-10 имеют колеса вместо гусениц и в основном собирают разведывательную информацию", – написал автор публикации.

Клют отметил, что такие машины очень нужны ВСУ. Но они также нуждаются в "основных боевых танках", таких как американский M1 Abrams, немецкий Leopard 2 или французский Leclerc. Их колумнист назвал тяжелыми "огнедышащими монстрами", которые могут пробить российские линии и вернуть оккупированную украинскую территорию.

"На тактическом уровне разница между обороной и нападением исчезает. Украина не может выиграть, а Россия не может проиграть, если украинцы не смогут дать бой россиянам. Вот почему США, Германия и другие союзники должны пойти дальше и предоставить основные боевые танки и другое вооружение, требуемое Киевом", – заявил автор материала.

Вместе с тем добавил, что здесь есть условие, которое имеет смысл: украинцы не должны использовать какое-либо западное оружие для нанесения контрудара по самой России, и, вероятно, должны вообще воздержаться от таких ударов.

Аналитик не видит смысла так сильно беспокоиться о путинских "красных линиях". Ведь если они у него и есть, то, скорее всего, напоминают "нечто среднее между пурпурными каракулями и розовым оттенком". С его кадебистским мышлением, убежден Клют, диктатор может просто блефовать, когда "бряцает ядерной саблей и озвучивает другие дьявольские угрозы".

"Как и все задиры, он хочет внушать страх, но боится силы. Пусть он лучше беспокоится о "красных линиях" Запада. Когда Путин напал на Украину, он предполагал, что сможет победить ее, разделив, шантажируя и заставляя Запад принять результат – это урок, который он извлек из аннексии Крыма в 2014 году. Как он сейчас, видимо, осознает, он был неправ по всем пунктам, но должен продолжать ошибаться. Лучшая политика для украинцев – бороться с ним всеми силами, а для Запада – дать им все необходимое для победы", – резюмировал аналитик.

Военная помощь Украине

Власти США утвердили поставку ВСУ американских боевых машин пехоты Bradley – это так называемые "истребители танков". Об этом заявил в рамках брифинга 6 января спикер Пентагона генерал Пэт Райдер.

Ранее президент США Джо Байден провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцом. Во время переговоров Шольц заявил, что Берлин намерен передать Украине боевые машины пехоты Marder и зенитно-ракетный комплекс Patriot.

Ранее посол Украины в Германии Алексей Макеев выразил уверенность, что рано или поздно ВСУ получат немецкие танки Leopard 2. Украина делает все возможное, чтобы ускорить поставки необходимой военной техники.

Кроме того сообщалось, что рамках военной помощи Украина получит от Франции бронетранспортеры ACMAT Bastion. Об этом договорились во время телефонного разговора президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон.

Другие новости:

война в Украине военная помощь вторжение России новости Украины война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

09:18

ВСУ пойдут в масштабное контрнаступление: Арестович назвал вероятные сроки

09:06

Грохотало несколько часов: внезапно взорвалась база оккупантов в МелитополеВидео

08:38

"Хочет внушать страх, но боится силы": почему не стоит беспокоиться о "красных линиях" Путина - СМИ

08:29

У нас был шанс закончить войну до конца 2022 года, но Запад очень долго раскачивался - ЖдановВидео

08:20

Володечка, день твоей смерти будет огромным праздником для всего человечествамнение

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

07:49

РФ существенно исчерпала запасы ракет, но сможет продолжить обстрелы Украины - ISW

06:20

Без этого шага мы не выиграем войнумнение

05:00

Поздравления с Днем ангела Степана – теплые поздравления, картинки и открытки для любимых

04:55

"Приказ отдал полковник": оккупант назвал виновного в ликвидации россиян в Мариинке, но это не ВСУВидео

Реклама
03:30

Как правильно пить воду – сидя или стоя

03:20

Что добавляли в Винегрет, чтобы он стал божественно вкусным: рецепт салата, который никто не зналВидео

02:02

"Трудно впихнуть овалы в треугольники": Волочкова в бикини оконфузилась на МальдивахВидео

01:35

Военный эксперт рассказал, сколько есть сценариев окончания войныВидео

01:15

Гороскоп на сегодня 8 января: Близнецам – адреналин, Львам - уныниеВидео

00:51

Почему 8 января нельзя никому считать деньги: приметы и что запрещено делать в большой праздникВидео

00:45

Собор Пресвятой Богородицы 8 января: почему это день особенной связи с Божьей Матерью

07 января, суббота
23:49

Мощная "бавовна" в Крыму: в Сети сообщают о взрывах в ДжанкоеВидео

23:32

Гороскоп Таро на неделю 9-15 января: Близнецам – наказание врагов, Весам - выгораниеВидео

23:13

"Количество ядов в теле зашкаливает": Михалкову в реанимации стало хужеВидео

23:04

Барахлу на кухне не место: как часто нужно менять сковородкиВидео

Реклама
22:55

"Враг будет убегать": Подоляк назвал то, что надо ВСУ для мощного контрнаступленияВидео

22:34

"У нас вся Россия находится во всех списках": Петросян и другие россияне очумели от санкций УкраиныВидео

22:31

Гороскоп на неделю 9-15 января 2023: горящие сроки, нервы и конфликты принесет судьбаВидео

21:57

"Увидим дальнейшую эскалацию": Турция жестко обвинила РФ в затягивании войну в УкраинеВидео

21:53

"Будут изолированы от цивилизованного мира": Зеленский предупредил всех российских артистовВидео

21:29

Семь мужских имен, владельцам которых на роду написано стать начальником

21:25

"С соседями надо дружить": у мужа российской певицы случилась истерика из-за жестких санкцийВидео

21:11

"В чем смысл": Подоляк разнес мирное предложение ТурцииВидео

21:10

Зеленский провел важное заседание СНБО: что известноВидео

20:31

Данилов высмеял "рождественское перемирие" Путина и обозвал главу КремляВидео

20:13

Санкции против русских артистов: Подоляк назвал их "пропагандистами смерти"Видео

19:58

В Украину надвигаются новые морозы: синоптики назвали даты "ледяной" погодыВидео

19:48

Солист Maneskin кардинально поменял имиджВидео

19:20

В Украине завершается эра русской церквимнение

19:08

Почему 9 января нельзя никому трогать ножи и ходить босиком по полу: приметы и важные запреты дняВидео

19:02

Резников оценил, сколько ракет и дронов осталось у русских оккупантовВидео

19:01

"Выродок": Рогозин жестко набросился на ГалкинаВидео

18:25

"Запад сдает позиции, а Венгрии нужно поддержать его оппонентов": Орбан влип в новый скандал - СМИВидео

18:23

Мужа потеряла: патриотка России Наташа Королева сбежала в СШАВидео

17:47

Киркоров, Михалков и другие: Зеленский запустил санкции СНБО против русских артистовВидео

Реклама
17:32

"Идут кровопролитные бои": что известно о бойне за СоледарВидео

17:12

Хотят набрать 500 тысяч человек: Россия готовит новую мобилизацию в январе - разведкаВидео

17:10

Сработала карма: попы РПЦ "благословили" оккупантов, ликвидированных в Макеевке, украденным крестомВидео

16:56

Как легко и просто сделать невероятно сочную домашнюю колбасу: обалденные секреты приготовленияВидео

16:38

"Лучше бы так молились, как спорят": недалекая Стужук поделилась "ценным мнением" в отношении Рождества

16:21

Президент Зеленский приостановил гражданство 13 иерархов УПЦ МП - СМИ

16:20

"Готовят замес": астрологи назвали критический регион Украины до конца января и месяц исхода войныВидео

16:11

"Ребятам на передовую": Пресняков отдал свои гонорары на нужды оккупантов

15:57

"Есть политический раскол": патриарх Кирилл "наехал" на Украину из-за "смены вектора развития"Видео

15:41

"Газовикам" звонить бесполезно: почему газ в конфорке становится оранжевымВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Рецепты
Новый год 2023ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
Мода и красота
Модные прическиНовогодний маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волос
Персоны
Путин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир Зеленский
Война в Украине
Переговоры Украина РоссияКогда закончится война
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять