"Хочет внушать страх, но боится силы": почему не стоит беспокоиться о "красных линиях" Путина - СМИ

Страны Запада не должны учитывать мифические "красные линии" российского диктатора Владимира Путина, а дать украинцам танки Abrams и Leopard.

Пусть Путин лучше беспокоится о "красных линиях" Запада, считает Андреас Клют / Фото kremlin.ru

После полномасштабного вторжения России в Украину, Запад столкнулся с головоломкой: как поддержать страну в ее героической самообороне и при этом не преступить путинские "красные линии". Однако на самом деле вопрос нужно задавать иначе: как помочь Киеву победить, не начиная Третью мировую войну. Об этом в своей колонке для Bloomberg написал колумнист Андреас Клют.

По его словам, беспокойство стран Запада по поводу передачи ВСУ "наступательных" вооружений неуместно, ведь вся борьба Украины – это самозащита.

"На этой неделе США, Германия и Франция сделали большой шаг вперед в поиске ответа. Все трое объявили, что дадут украинцам новые виды танков. Американцы пришлют боевые бронированные машины Bradley. Немцы поставят их эквивалент Marder. Французы – аналогичные машины AMX-10. Назвать их танками технически можно с большой натяжкой. У Bradley и Marder есть пушки и гусеницы, но их главное назначение – доставлять пехотинцев туда, где они нужны. AMX-10 имеют колеса вместо гусениц и в основном собирают разведывательную информацию", – написал автор публикации.

Клют отметил, что такие машины очень нужны ВСУ. Но они также нуждаются в "основных боевых танках", таких как американский M1 Abrams, немецкий Leopard 2 или французский Leclerc. Их колумнист назвал тяжелыми "огнедышащими монстрами", которые могут пробить российские линии и вернуть оккупированную украинскую территорию.

"На тактическом уровне разница между обороной и нападением исчезает. Украина не может выиграть, а Россия не может проиграть, если украинцы не смогут дать бой россиянам. Вот почему США, Германия и другие союзники должны пойти дальше и предоставить основные боевые танки и другое вооружение, требуемое Киевом", – заявил автор материала.

Вместе с тем добавил, что здесь есть условие, которое имеет смысл: украинцы не должны использовать какое-либо западное оружие для нанесения контрудара по самой России, и, вероятно, должны вообще воздержаться от таких ударов.

Аналитик не видит смысла так сильно беспокоиться о путинских "красных линиях". Ведь если они у него и есть, то, скорее всего, напоминают "нечто среднее между пурпурными каракулями и розовым оттенком". С его кадебистским мышлением, убежден Клют, диктатор может просто блефовать, когда "бряцает ядерной саблей и озвучивает другие дьявольские угрозы".

"Как и все задиры, он хочет внушать страх, но боится силы. Пусть он лучше беспокоится о "красных линиях" Запада. Когда Путин напал на Украину, он предполагал, что сможет победить ее, разделив, шантажируя и заставляя Запад принять результат – это урок, который он извлек из аннексии Крыма в 2014 году. Как он сейчас, видимо, осознает, он был неправ по всем пунктам, но должен продолжать ошибаться. Лучшая политика для украинцев – бороться с ним всеми силами, а для Запада – дать им все необходимое для победы", – резюмировал аналитик.

Военная помощь Украине

Власти США утвердили поставку ВСУ американских боевых машин пехоты Bradley – это так называемые "истребители танков". Об этом заявил в рамках брифинга 6 января спикер Пентагона генерал Пэт Райдер.

Ранее президент США Джо Байден провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцом. Во время переговоров Шольц заявил, что Берлин намерен передать Украине боевые машины пехоты Marder и зенитно-ракетный комплекс Patriot.

Ранее посол Украины в Германии Алексей Макеев выразил уверенность, что рано или поздно ВСУ получат немецкие танки Leopard 2. Украина делает все возможное, чтобы ускорить поставки необходимой военной техники.

Кроме того сообщалось, что рамках военной помощи Украина получит от Франции бронетранспортеры ACMAT Bastion. Об этом договорились во время телефонного разговора президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон.

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