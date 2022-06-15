Хотел заработать 25 млн грн на гуманитарке: директор холдинга продавал 3 тыс. бронежилетов

На Львовщине псевдоволонтер пытался продать бронежилеты, переданные для ВСУ / СБУ

Во Львовской области руководитель рекламного холдинга ввозил в Украину военную амуницию в качестве гуманитарной помощи. Однако вместо того, чтобы передать бронежилеты украинским защитникам, он их продавал. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

42-летний "волонтер" действовал не сам, у него были сообщники.

"Чтобы получить разрешительные документы для беспрепятственной перевозки амуниции через границу, дельцы вводили в заблуждение должностных лиц ВСУ. В частности, брали гарантийные письма от воинской части и ввозили снаряжение. А затем, вместо бесплатной передачи на нужды ВСУ, продавали товары, получая прибыль", — говорится в сообщении.

На Львовщине псевдоволонтер пытался продать бронежилеты, переданные для ВСУ / СБУ

У директора холдинга обнаружили почти 3 тыс. бронежилетов. Их общая стоимость составляет 25 млн грн.

Правоохранители изъяли военную амуницию и передадут на нужды армии.

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Напомним, в Одессе теробороновец продал военной амуниции со складов волонтерских центров на 700 тысяч гривен, его задержали.

Полицейские установили, что 39-летний мужчина безвозмездно получал со складов волонтерских центров для нужд армии дроны, квадрокоптеры, составляющие бронежелетов, наколенники, карематы, медицинские и другие принадлежности.

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