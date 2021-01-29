IKEA открывает первый магазин в Украине: когда и куда идти за покупками

В магазине IKEA будут действовать строгие меры безопасности.
Крупнейший в мире ритейлер мебели и товаров для дома шведская компания IKEA 1 февраля откроет первый магазин городского формата в Украине.
Магазин IKEA откроется в торгово-развлекательном центре Blockbuster Mall в Киеве, сообщила пресс-служба компании.
"Магазин городского формата в Киеве станет первым магазином IKEA в городском формате в регионе южно-восточной Европы (Украины, Румыния, Хорватия, Сербия и Словения). Такой формат является частью новой стратегии компании, цель которой – стать ближе к людям в центре городов и сделать свои решения и услуги для дома еще доступнее", – подчеркивается в сообщении.
Отмечается, что в магазине IKEA будут действовать строгие меры безопасности:
- температурный скрининг;
- обязательное ношение масок;
- дезинфекция;
- требование соблюдения социальной дистанции;
- не более 500 человек в помещении одновременно.
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IKEA в Украине:
- Как сообщалось, компания заявляла о планах открыть первый магазин в городском формате в ТРЦ Blockbuster Mall до конца 2020 года.
- Однако в связи с эпидемической ситуацией скорректировала свои планы.
- Официальный запуск интернет-магазина IKEA в Украине параллельно с пунктами выдачи в киевском ТЦ (Auchan Rive Gauche) и ТЦ Metro Cash & Carry состоялся в мае 2020 года.
- В декабре-2020 открылся третий пункт выдачи в ТРЦ Lavina Mall.