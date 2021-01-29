IKEA открывает первый магазин в Украине: когда и куда идти за покупками

В Украине откроют первый магазин IKEA / IKEA

Крупнейший в мире ритейлер мебели и товаров для дома шведская компания IKEA 1 февраля откроет первый магазин городского формата в Украине.

Магазин IKEA откроется в торгово-развлекательном центре Blockbuster Mall в Киеве, сообщила пресс-служба компании.

"Магазин городского формата в Киеве станет первым магазином IKEA в городском формате в регионе южно-восточной Европы (Украины, Румыния, Хорватия, Сербия и Словения). Такой формат является частью новой стратегии компании, цель которой – стать ближе к людям в центре городов и сделать свои решения и услуги для дома еще доступнее", – подчеркивается в сообщении.

Отмечается, что в магазине IKEA будут действовать строгие меры безопасности:

температурный скрининг;

обязательное ношение масок;

дезинфекция;

требование соблюдения социальной дистанции;

не более 500 человек в помещении одновременно.

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IKEA в Украине: