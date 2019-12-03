Снова продинамили: открытие первого магазина IKEA в Украине перенесли

IKEA магазин в Киеве придется ждать как минимум до весны

Шведская компания IKEA, которая планировала открыть сразу четыре магазина сети в 2019 году в Киеве, снова перенесла запуск первого из них - IKEA Киев открытие магазина состоится не раньше весны 2020 года.

В компании сообщили, что сначала планируют запустить электронную коммерцию – это как раз и должно произойти весной следующего года, передает НВ Бизнес.

"Для того, чтобы как можно быстрее сделать ассортимент функциональных товаров IKEA с привлекательным дизайном и ценами доступным как можно большему количеству людей в Украине, компания решила сначала запустить электронную коммерцию", - говорится в сообщении IKEA.

В компании уточнили, что планируют открыть первый магазин IKEA в Украине как можно быстрее и пообещали со временем предоставить дополнительную информацию.

Напомним, открытие первого магазина торговой сети по продаже мебели и товаров для дома планировалось в 2019 году. Магазин IKEA Ocean Plaza должен был открыться прошлым летом. Планировалось, что товары IKEA купить можно будет в магазине возле метро Лыбидская. Также обсуждался вариант возможность IKEA заказ через интернет. Позже в компании сообщили, что IKEA в Украине ищет себе новые помещения, так как с намеченными ранее возникли проблемы.

Как сообщал Главред, конкурент IKEA за четыре года откроет в Украине 50 магазинов.