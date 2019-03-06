Конкурент IKEA за четыре года откроет в Украине 50 магазинов

6 марта 2019, 23:17

Компания уже начала закупать товары у украинских производителей.

JYSK начнет масштабное расширение в Украине / Фото: Facebook/JYSK

Группы компаний из Дании JYSK Nordic в ближайшие четыре года расширит свою сеть магазинов мебели и товаров для дома в Украине в два раза.

"Всего за ближайшие четыре года датчане рассчитывают удвоить количество магазинов в Украине - до 100 торговых точек", - сказал на пресс-конференции в Киеве заявил исполнительный директор JYSK в Украине Евгений Иваница.

На территории Украины сейчас работает 47 торговых точек магазинов JYSK. В 2019 году компания откроет 12 новых магазинов, в том числе в Каменец-Подольском, Чернигове, Киеве. Для сравнения: в Польше работает 225 магазинов JYSK, в Германии - почти 1000.

Отмечается, что за минувший год выручка JYSK в Украине составила свыше одного миллиарда гривен, а количество покупателей – около двух миллионов человек.

Читайте такжеИз Украины уходит известный бренд магазинов одеждыИваница добавил, что торговая сеть ранее экспортировала товары для своих магазинов, но в минувшем году сделала крупную закупку у украинских производителе на 200 млн гривен. Он констатировал, что доля on-line продаж торговой сети составляет 10% и продолжает расти в Украине.

Несмотря на отсутствие государственно политики по данному вопросу, JYSK проводит эксперимент по отказу от пластиковых пакетов.

"Это пока эксперимент, который проходит положительно, без нареканий от покупателей. Поэтому скоро постепенно все магазины откажутся от пакетов. А сейчас мы предлагаем сумки, которые можно использовать бесконечно - большие вместительные по 30 гривен", - отметили в компании.

Напомним, в конце 2017 года шведская сеть магазинов мебели и товаров для дома IKEA заявила об открытии своего первого магазина в Киеве.

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Украина Дания магазины IKEA
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