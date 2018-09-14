Ажиотаж вокруг IKEA в Украине: в Сети волна шуток и фотожаб

Недавно стало известно о решении всемирно известной компании IKEA открыть свой первый магазин в Украине. Торговая площадка должна разместить в Киеве в одном из ТРЦ.

Отметим, что президент Петр Порошенко подтвердил приход шведской компании IKEA в Украину. Кроме того, он также провел встречу с представителями шведской компании.

В то же время новость о выходе на украинский рынок IKEA и энтузиазм украинский власти по этому поводу взывали волну фотожаб и ироничных комментариев в Сети.

Кроме того, пользователи высмеяли ажиотаж, в связи с выходом на украинский рынок IKEA, а также обратили внимание на сомнительное качество товаров, которыми торгует шведский бренд.

Mazepa xoxol: "Нету там качества. IKEA в Европе - это практически для студентов, у которых мало денег, но они хотят на чем-то спать и сидеть, а качества там нет, один раз купил через полгода выкинул".

Евгений Хурсин: "IKEA работает в России с 2000 года. Так что – так себе достижение. Тем более при нынешнем курсе".

Борис Малышев: "Как фанат IKEA хочу сказать, что выход на определенный рынок этого мебельного монстра уже давно не является индикатором низкой коррупции в такой стране. Почитайте в Википедии статью о выходе IKEA на рынок РФ. Как говорится, "ежики плакали, но лезли на кактус". Несмотря на всю коррупцию, затягивание открытия магазинов по 5 лет, увольнение менеджеров-коррупционеров, описание мытарств компании в РФ, IKEA имеет там 14 магазинов и парочку производств. Итак, в коррумпированной РФ IKEA работает с 2000 года, а в некоррумпированной Прибалтике – лишь с 2013-го".

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Дмитрий Литвин: "Даже не знаю, что еще лучше может показать инвестиционную непривлекательность Украины, чем личное участие президента в заходе этой компании в страну. Видно и зарегулированность, и то, что без власти ничего решить нельзя".

Сергей Руденко: "IKEA заходит в Украину. Стол, стул и лампа каждому. Порохоботы безумствуют. Теперь заживем".

Наташа Соколова: "Зачем президент встречается с директором мебельного магазина? ИКЕА без этого не может открыться? А другие компании как открывают магазины? Как это работает?".

Напомним, в конце 2017 года шведская сеть магазинов мебели и товаров для дома IKEA заявила об открытии своего первого магазина в Киеве.